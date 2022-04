MotoGP | Bezzecchi: “Oltre ogni aspettativa, che bello con Vale nel box!”

In questo 2022 già ricco di colpi di scena e di grandi battaglie, è Marco Bezzecchi il miglior rookie fino a questo momento. Il pilota del team Mooney VR46 si sta adattando bene alla MotoGp e lo dimostra anche con la qualifica di Portimao. Certo, la pioggia che si è abbattuta nel venerdì e nel sabato portoghesi hanno cambiato un po’ i parametri, ma la sesta posizione in griglia di partenza è una nuova conferma delle buone sensazioni del pilota romagnolo.

Bezzecchi è il terzo dei piloti Ducati, alle spalle del poleman Johann Zarco e di Jack Miller. La seconda fila è il miglior risultato stagionale per il debuttante, che in sella alla GP21 sta dimostrando quanto questa moto continui ad essere efficace. Tuttavia, parte del merito va anche a Bez, che è stato in grado di sfruttarla in condizioni particolarmente insidiose.

Sotto l’acqua di Portimao ha centrato l’accesso diretto al Q2, riuscendo a mantenersi nella top 10 e conquistando una sesta posizione che non può far altro che renderlo soddisfatto: “Sono molto, molto contento di questa giornata. Ero già felice sabato mattina prima della caduta, dovevo trovare il limite e sul bagnato faccio ancora fatica a trovarlo. Ma in queste condizioni miste sapevo di poter essere forte, perché generalmente sono bravo in queste condizioni e lo ero anche in altre categorie, quindi non sapevo cosa aspettarmi, ma sapevo di poter fare qualcosa di buono. La sesta posizione però è anche meglio di quanto mi aspettassi, perciò sono molto contento”.

Nonostante una caduta nelle FP3, Bez è piuttosto contento del suo fine settimana e ritiene che anche la scivolata sia stata utile per imparare: “Non so cosa mi aiuta in queste condizioni, lo stile di guida è lo stesso che sull’asciutto, ma bisogna prendere dei rischi e in questo io sono bravo (ride). Sabato forse sono entrato troppo forte, quindi ho dovuto usare più freno posteriore e questo mi ha fatto cadere. Onestamente è stato un errore peggiore rispetto a venerdì, perché non avevo bisogno di andare così forte. Ero molto rapido rispetto agli altri, ma a ogni giro volevo fare sempre qualcosa di più e sono caduto. È una lezione per la prossima volta”.

La gara però sarà un’altra storia. Secondo le previsioni, si dovrebbe disputare sull’asciutto e questo non aiuta i piloti, che hanno sempre girato in condizioni di bagnato. Il warm-up sarò dunque importante anche in ottica scelta gomme: “Stiamo guardando la gara dell’anno scorso e la scelta più sicura è la doppia media, perché comunque non abbiamo informazioni. Ma quello che posso dire è che la morbida già ieri dopo alcune giri era crollata. Al posteriore la media è una buona possibilità, per l’anteriore dipende molto dalla temperatura. Quando fa freddo la morbida è meglio, ma si muove anche molto. Dobbiamo vedere nel warm-up e poi decideremo”.

La domenica di Portimao sarà importante per Bezzecchi, che scatterà dalla seconda fila e sarà determinato a fare bene davanti agli occhi attenti del suo “capo”. All’interno del box Mooney infatti questo fine settimana c’è Valentino Rossi. Il Dottore torna in MotoGP per la prima volta da Valencia e lo fa “in borghese”, lavorando però sull’aiutare i propri piloti: “È sempre bello avere Valentino qui. Poi siamo stati molto nel box insieme, ci dà consigli, ci viene a vedere in pista. È difficile, perché quando è qui deve sempre muoversi come un ladro, altrimenti lo fermano tutti. Ma quando è nel box ha il tempo di stare con noi rilassato ed è una cosa bella”.