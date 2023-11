MotoGP | Bezzecchi: “Non voglio vedere il Ranch per un po’!”

L’ultima tripletta della stagione è molto intensa, la lotta per il mondiale è serrata e tutti gli occhi sono puntati su Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Tuttavia, Marco Bezzecchi è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa gara, a Buriram, dove ha dato prova di essere molto combattivo e competitivo nonostante il dolore alla spalla, ancora non al 100% dopo la frattura e l’operazione.

Il pilota del team Mooney VR46 ha messo a dura prova il suo fisico con una prestazione non indifferente, ma che ha richiesto molte energie, provate a recuperare nella settimana di stop tra i due trittici: “È stata una tripletta molto intensa per me, anche perché purtroppo le mie condizioni fisiche non erano al meglio. È stato importante tornare a casa, non ho potuto riposare troppo, ma ho cercato di recuperare al meglio che ho potuto con la spalla, continuando ad allenarmi”.

Ora Bez ha una settimana di riposo… Sulle spalle ed è pronto a scendere in pista: “Mi sento pronto per quest’ultima parte della stagione. Non posso lamentarmi, mi sento un pochino meglio. Sicuramente continuerò a provare un po’ di dolore, ma nel complesso le mie condizioni mi sorprendono in positivo”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

“In Thailandia ero molto veloce, poi purtroppo in gara ho commesso qualche piccolo errore che mi è costato parecchio tempo per recuperare”, prosegue. “Però ero costante e molto veloce. Credo che qui potrò cercare di ripetermi. Proverò a essere veloce e costante. Ovviamente il meteo sarà chiave nel weekend, perché sembra che possa esserci un po’ di imprevedibilità. Ma io cercherò di fare del mio meglio per essere forte”.

Il lavoro svolto a casa ha riguardato il recupero della spalla, ma sicuramente non l’allenamento in moto. A questo proposito, il portacolori VR46 scherza in conferenza e mette in scena un siparietto con Bagnaia, suo compagno di allenamenti: “Non sono andato in moto, non voglio vedere il Ranch per il po’ di tempo!”, scherza. Pronta arriva la risposta di Pecco: “È solo una scusa!”, per poi chiudere con la replica di Bez: “Sì, per te!”.

“Non ho guidato, ho pensato che fosse meglio riposarmi”, afferma tornando serio. “La MotoGP è molto stressante e dovevo arrivare qui in buone condizioni. Ancora non sono al 100% perché appena metto la spalla sotto stress, il collo, la spalla e la schiena mi creano tanti problemi. Ma almeno ho recuperato parzialmente e cercherò di essere forte”.

Distante 79 punti dalla vetta della classifica, Bezzecchi è ancora matematicamente in lotta per il titolo. Tuttavia, crede che l’impresa sia particolarmente difficile, visto il quadro attuale dei due rivali e della sua condizione fisica: “È ancora possibile, anche se estremamente difficile perché loro sono molto veloci e io non sono ancora al massimo delle condizioni. Ma se farò un buon risultato, anche io salirò sul podio facendo il gesto che hanno fatto loro! Ci proveremo, loro sono molto forti, ma io farò del mio meglio”.