MotoGP | Bezzecchi: “Non sono stato veloce quanto volevo"

L’uomo del giorno è Brad Binder, che nel venerdì di Motegi firma il record della pista e si candida come uno dei favoriti per il weekend. Tuttavia, gli occhi continuano ad essere puntati sulla lotta mondiale, con Marco Bezzecchi che si dimostra efficace nella prima giornata del Gran Premio del Giappone. Il pilota del team Mooney VR46 firma il quinto crono nella combinata e agguanta la Q2 diretta, un buon inizio che però non lo fa adagiare, anzi.

Con molta lucidità e tranquillità, Bez analizza la sua giornata e, nonostante la positività in vista del weekend, sostiene che ci sia ancora del lavoro da fare per poter essere in lotta per la vetta: “È stata una giornata abbastanza positiva, l’obiettivo era quello di andare in Q2 diretti, quindi bene. Speravo di andare un po’ più veloce, ma non ci sono riuscito. Per quello, stasera dobbiamo cercare di sistemarci, soprattutto con la soft al posteriore, in staccata. Un’area in particolare? No, devo essere più veloce nel time attack e anche sul passo”.

Il lavoro è appena cominciato per Bezzecchi e per il suo team, che hanno centrato il primo obiettivo di entrare direttamente in Q2, ma ora puntano a compiere altri passi in avanti per poter ricucire ancora il gap in campionato: “Domani devo andare un po’ più forte. Bisogna che mi sistemo in staccata, con la soft mi aspettavo di essere più veloce, invece non sono riuscito ad essere rapido quanto volevo. Questo sicuramente è da migliorare. Peggio delle aspettative? No, ma pensavo di essere più veloce con la soft. Però comunque sono quinto e non sono lontano”.

“Per la Sprint credo che tutti useremo la soft, ma per la gara di domenica non so”, spiega il pilota di Viserba in riferimento alle gomme. “Comunque, devo lavorare un po’ di più con la soft per andare più veloce. Con la media mi sento molto bene. Per quanto riguarda il meteo, sarà lo stesso per tutti, quando arriveremo vedremo cosa ci riserva il tempo”, continua parlando poi del meteo, che si prevede instabile per sabato e domenica.

In queste condizioni, è proprio Brad Binder il favorito, come ha già dimostrato al termine di questa giornata. Il sudafricano della KTM scalza anche i più accreditati Martin e Bezzecchi stesso, con Bagnaia che sembra più attardato, ma non va mai escluso dalla lotta, come conferma lo stesso Marco: “Binder è sicuramente il più forte oggi, anche Martin è molto veloce di passo, ma ancora non ho avuto tempo di guardare benissimo. Pecco oggi pomeriggio ha provato la media, non ho capito bene perché. Ma secondo me non è veritiera la sua giornata, perché con le soft è andato velocissimo. Quindi non so quanto potrebbe andare forte in termini di passo. Però secondo me Binder è quello un po’ più forte per adesso”.