MotoGP | Bezzecchi: “Mi sono rotto i c… di essere sempre steso!”

Il weekend barcellonese non è iniziato nel migliore dei modi ed è anche finito peggio per Marco Bezzecchi, coinvolto nella carambola della Curva 1 alla partenza del Gran Premio di Catalogna. La bandiera rossa causata prima dall’incidente multiplo e qualche metro dopo per la spaventosa caduta di Pecco Bagnaia, ha consentito al pilota del team Mooney VR46 di ripartire per poi concludere la gara della domenica in 12esima posizione.

Non certo il risultato che sperava, in un fine settimana faticoso già dal venerdì, e nuovamente a terra perché coinvolto in una carambola, proprio come al Red Bull Ring tre settimane fa: “Non ho visto nulla, come in Austria. Sono stato preso da quattro o cinque moto e ho capito quello che era successo solo quando poi ho visto le immagini”, racconta Bez.

La ripartenza potrebbe averlo aiutato, ma il romagnolo è stato costretto a usare la seconda moto, che montava uno pneumatico soft all’anteriore, non la scelta preferita da lui: “La mia moto poi non è più ripartita perché era distrutta, quindi non sono riuscito a riportarla al box e riprendere la gara con le gomme medie. Ho usato la seconda moto che montava una soft davanti, ma non è adatta. Avevo un po’ di dolore e insieme alle gomme è stata una gara dura”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La sfortuna continua a perseguitare Bezzecchi, che è incappato in un weekend difficile dove ha anche rimediato qualche botta: “Mi sono fatto male alla mano sinistra, al pollice nello specifico. Poi anche alla gamba destra, ma quella fa meno male. Farò poi dei controlli per capire l’entità, spero di essere a posto per Misano”.

Bezzecchi è evidentemente contrariato da quanto accaduto, essendosi trovato coinvolto in prima persona in un episodio che ha compromesso un weekend già complicato e che lo vede costretto a rincorrere. Il pilota di Viserba non nasconde un pizzico di rabbia: “Servirebbe un po’ di buon senso, in Austria è stato Martin, qui Enea non si sa dove volesse andare. Stava tutto a destra, era più veloce di quelli che stavano alla sua sinistra e pensava di poterci stare. Andare d’accordo con tutti va bene, però è la seconda volta che mi centrano in diversi e mi sono un po’ rotto i coglioni. Punizioni più severe? Non ci devo pensare io, faccio il mio mestiere, è compito della Direzione Gara”.

Nonostante la rabbia, questo è un fine settimana in cui le vere due parole sono “grazie” e “fortuna”. L’incidente multiplo della partenza ha lasciato qualche strascico e quello di Bagnaia si è risolto con qualche ammacco e un grande spavento. Bez spende due parole per il collega e amico: “Siccome ero anche io in un altro incidente, non sono riuscito a vedere subito cosa è successo a Pecco. Poi quando sono tornato al box ho cambiato la tuta e ho messo il ghiaccio. Ha preso una gran botta, spero solo che stia bene”.