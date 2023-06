MotoGP | Bezzecchi: “Mai pensato di attaccare Pecco, ero troppo lontano”

Ci ha provato fino all’ultimo, ma contro questo Pecco Bagnaia è davvero dura stare davanti: Marco Bezzecchi ha conquistato la seconda posizione nella Sprint al Mugello, regalando al pubblico di casa una doppietta italiana dopo aver messo in atto una rimonta dalla terza fila. Non la qualifica ideale quella del sabato mattina, che l’ha costretto a partire indietro, ma con il podio odierno resta secondo nel mondiale a quattro lunghezza da Bagnaia.

“La giornata è stata positiva, anche se stamattina ero un po’ infastidito perché pensavo di ottenere qualcosa di più dalla qualifica”, confessa Bezzecchi, che però si è riscattato in gara. “Ma non sono riuscito a fare un giro migliore di quello, perciò la settima posizione era il massimo che potessi ottenere. Però ero fiducioso perché il passo era buono e la chiave sarebbe stata la partenza. Fortunatamente sono partito bene e il gap con gli altri l’ho chiuso, quando la pioggia è arrivata sono riuscito a guadagnare qualche posizione e ad avvicinarmi a Pecco. Non abbastanza, ma comunque è stata una buona gara”.

La Sprint ha regalato soddisfazioni a Bez, che è riuscito a mostrarsi solido anche in condizioni complicate: “Ha iniziato a piovere praticamente subito, all’inizio pensavo che fossero moscerini perché sulla visiera non avevo niente e vedevo solo sul cupolino. Poi questa cosa è aumentata e ho visto gli altri rallentare un po’. Penso che sia stata più semplice per me rispetto a Pecco perché avevo il riferimento, riuscivo a vedere meglio la situazione e capire di più cosa dovevo fare. All’inizio siamo andati più piano perché si è un po’ raggruppata la gara, ma poi alla fine siamo andati molto forte perché abbiamo gestito le gomme senza volerlo”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La gara lunga sarà un’altra storia, bisognerà guardare in alto per capire se il tempo sarà ancora incerto e sicuramente saranno fondamentali le gomme: “Domani sarà un po’ diverso, sarebbe bello avere belle gare così…e anche perché se sto con Pecco significa che sono davanti. In generale lui è stato migliore di me un po’ ovunque, a metà Sprint ho potuto guadagnare qualche metro rischiando un po’ di più di lui, ma era comunque più forte e ha preso un altro po’ di margine. All’ultimo giro non ho mai pensato di provare l’attacco su Pecco, ma non ero vicino. Ci volevo provare prima, ma non ce l’ho mai fatta a fare un attacco perché Pecco staccava un po’ più forte di me e soprattutto usciva molto meglio di me dall’ultima curva, quindi arrivavo sempre un po’ lontano alla Curva 1 e non potevo provare un attacco così da lontano perché sarebbe stato troppo pericoloso”.

Battere Bagnaia però non sarà un’impresa semplice, anzi. Il binomio Pecco-Desmosedici sembra davvero imbattibile: “Pecco interpreta benissimo lo stile che vuole questa moto…che sia la mia, con cui l’anno scorso faceva paura, o quella attuale. Bisogna cercare di avvicinarsi al suo modo, però non è facile perché ognuno ha il suo stile. Lui la conosce molto bene…bisogna lavorare e cercare di arrivargli sempre più vicino fino a quando puoi provare a batterlo. Domani proverà a vincere perché in generale è più forte. Io cercherò di fare il mio massimo, se sarà fare come oggi bene, un pelo peggio va bene lo stesso e un pelo meglio va bene uguale”.

Infine, per la gara di casa non poteva mancare un casco speciale, che Bez dedica alla scommessa dei baffi per la vittoria in MotoGP: “Il mio casco richiama un po’ la famosa scommessa della vittoria. Siccome a Le Mans ho fatto tagliare i baffi al mio team, ho deciso di fare il casco da barbiere, ci sono le forbici, il rasoio, l’insegna, il fatto che sia chiuso di lunedì. Io sono romagnolo e la parte di dietro è dedicata all’Emilia Romagna. È una dedica a tutte le persone che sono state colpite dal maltempo, ho molti amici che sfortunatamente non si trovano in un bel momento e spero che siano felici di vedere questo messaggio”.