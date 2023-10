MotoGP | Bezzecchi: “Ho sperato che i primi tre si stendessero!”

Il Gran Premio di Thailandia ci ha regalato una gara lunga che viene considerata tra le più belle in assoluto della stagione 2023 di MotoGP, non solo per la grande battaglia per la vittoria che ha visto protagonisti Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Brad Binder. Anche alle loro spalle si sono consumate lotte senza sconti che hanno reso ancora più incerto l’ordine d’arrivo. Tra queste il duello intestino fra i due portacolori Mooney VR46, con Marco Bezzecchi ad avere la meglio su Luca Marini e poi quarto alla bandiera a scacchi.

Spettatore d’eccezione della battaglia per il successo, Bez non nasconde un pensiero che gli è balenato in testa nelle ultime tornate. Partito male allo spegnersi del semaforo, il pilota di Viserba è venuto fuori con il passare dei giri: “Il bilancio di oggi è abbastanza positivo, sono soddisfatto. La gara più bella della stagione? Per me no, perché non ero lì a lottare con loro. Qualcosa ho visto, ma è faticoso vedere cosa fanno gli altri. Io ho dato tutto, ma ho sperato che si stendessero tutti e tre all’ultima curva. Così mi avrebbero regalato qualcosa che mi meritavo, visto che mi sono fatto un culo enorme. Però purtroppo per me non è successo, per fortuna loro. La sfida con Luca? Bella, anche se un po’ inutile. Forse è stata più bella per lui”.

La prestazione di Bezzecchi è ancora più di rilievo se si pensa alla condizione fisica in cui versa. Ancora non totalmente recuperato dall’infortunio alla spalla, il pilota del team di Valentino Rossi lotta contro il dolore, che anche a Buriram si è fatto sentire: “Avevo un gran passo, sono contento perché ho fatto dei bei risultati in queste tre gare. Speravo di fare di più, mi dà fastidio dire che mi fa male la spalla, però mi faceva male in tutte e tre le gare. Forse questa è stata la peggiore perché si stacca sempre come dei maiali, quindi è stata veramente dura. Però ho portato a casa dei risultati decenti, è stata una bella gara. Ho perso tanto tempo per superare, ma è normale”.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Ora la MotoGP si ferma per una settimana, in cui Bez ne approfitterà per recuperare e cercare di tornare in forma il prima possibile: “Sono contentissimo di tornare a casa, lo sarei stato anche se fossi stato bene. Ma adesso ancora di più perché non sto benissimo, ho bisogno di fare diversi controlli per verificare che sia tutto ok dopo aver messo così tanto sforzo sulla spalla e per recuperare il prima possibile mobilità e forza. La Malesia è una pista che mi piace tanto, sono contento di andare lì, a parte la spalla io sto veramente bene. Ho visto che tanti hanno fatto fatica, io invece sto benissimo, quindi sono davvero contento di questo”.

Pur mantenendo la terza posizione in campionato, Bezzecchi si allontana in classifica sia dal leader Bagnaia sia da Martin, secondo. Tuttavia, non pensa di diventare alleato di uno o dell’altro. Anzi, l’obiettivo è quello di tornare a lottare per le posizioni di vertice e, perché no, mettere i bastoni fra le ruote ai due contendenti al titolo: “Mettersi in mezzo tra Bagnaia e Martin? Assolutamente sì! Io faccio il mio. Il mio obiettivo è tornare a combattere con loro, se posso stare lì e riesco a batterli sono contento. Se mi danno la paga sono contento uguale, ma se gliela do io lo sono di più. Quello che conta è cercare di tornare a posto per la Malesia o almeno per il Qatar e Valencia”.