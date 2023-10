MotoGP | Bezzecchi: "Ho quasi centrato Pecco, avremmo fatto un volo!"

Marco Bezzecchi si presentava al Gran Premio del Giappone con grandi aspettative, ma lascia Motegi a secco di podi. Nella gara di domenica, il portacolori Mooney VR46 ha perso la terza posizione a favore di Marc Marquez, autore di un sorpasso che si è poi rivelato decisivo data l’interruzione della gara. Bez chiude il weekend con una quarta posizione, che lo allontana dalla lotta iridata.

La pioggia indubbiamente ha scombinato i piani di tutti i piloti e non sono mancati i momenti di paura. In partenza, infatti, Bezzecchi ha rischiato la carambola con Pecco Bagnaia incappando in un piccolo contatto con Johann Zarco e Maverick Vinales, quest’ultimo finito a terra: “Il warm up purtroppo l’abbiamo fatto in condizioni un po’ particolari, volevo provare una cosa sulla moto, ma non sono riuscito a capire nulla, quindi non ho provato niente e in gara sono tornato alla moto di ieri”.

“In griglia vedevo che stava sgocciolando, quindi sapevo che sarebbe venuto a piovere. La partenza non è stata male, ma alla prima curva mi è partita dietro e per un pelo ho sfiorato Pecco. Se lo prendevo facevamo un volo! Quindi ho rimbalzato su qualcun altro, non so chi fosse. Mi dispiace, però non potevo fare diversamente”, ha spiegato il pilota Mooney VR46 in riferimento alla partenza.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Non sono tante le gare che Marco Bezzecchi ha disputato sul bagnato e oggi, per la prima volta in carriera, ha provato il brivido del flag-to-flag. Il debutto con il cambio moto durante la gara lo ha esaltato e si ritiene molto soddisfatto di come è venuto: “Primo flag-to-flag della mia vita, è stato divertentissimo. Il cambio moto mi è venuto molto bene, infatti ho recuperato qualche posizione”.

“Sul bagnato sono contento, andavo abbastanza forte, anche in termini di elettronica e tutto il resto ero a posto. Solo che ho iniziato ad avere problemi con il cupolino e non vedevo più nulla. Nessuno vedeva perché con lo spray era faticoso, ma io ho avuto dei problemi e ho perso un po’. Infatti mi ha passato Marquez, dopo due giri hanno dato la bandiera rossa e ho capito immediatamente che avevo perso il podio”.

Nonostante le indicazioni sulla ripartenza, Bez aveva già chiaro che non si poteva proseguire. Pertanto, ha capito di aver perso le speranze di salire sul podio: “Tanto sapevo che ci facevano ripartire, ma non serviva a niente. Era buio e c’era una spanna d’acqua, ma dove volevamo andare? Se non sei primo, vai un po’ alla cieca. Io in griglia mi sono fatto mettere la visiera da bagnato, perché sapevo che in caso di flag-to-flag almeno il casco era da asciutto, ma la visiera da bagnato”.

Al termine del Gran Premio del Giappone, Bezzecchi è ancora terzo in campionato ma scivola a -54 dal leader Bagnaia. Non si vede ancora fuori dalla lotta per il titolo, ma sente di non essere tra i favoriti. Secondo il pilota Mooney VR46, saranno solo Jorge Martin e Pecco a giocarsi il mondiale, anche se non vede un favorito chiaro tra i due: “Titolo? Definitivamente fuori no, ma in questo momento sono più protagonisti Jorge e Pecco obiettivamente. Io sono un po’ più attardato. Tra i due non c’è un favorito secondo me”.