MotoGP | Bezzecchi: “Ho fatto come Marc, ma a lui non fanno mai niente”

Era stato il padrone del venerdì e il dominatore del sabato mattina, eppure Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare di un settimo posto nella Sprint del Sachsenring. Il portacolori Mooney VR46 aveva già avvertito che il weekend tedesco non sarebbe stato brillante e così è stato. Con una Sprint sottotono perde il secondo posto nel mondiale e scivola a -27 dal leader Pecco Bagnaia.

“Ma insomma, non benissimo”, è il commento di Bez al termine di un sabato un po’ opaco. “Sapevamo che avremmo fatto un po’ di fatica, perché ancora non sono a posto. Di solito mi manca il giro secco, invece vado bene di passo. Qui è il contrario, il giro secco mi è venuto stamattina, avrei fatto la pole ma Zarco si è steso alla 11, quindi mi hanno tolto il giro. Però di passo sono più in difficoltà, soprattutto con la morbida dietro. Non ho sofferto tanto il calo della gomma, ma non riesco a far girare la moto. Quindi vado sempre largo, tiro nella gomma davanti per farla girare, ma non gira e mi parte anche dietro”.

Tanti piccoli problemi che messi insieme hanno reso difficile la gara di Bezzecchi. Tuttavia, il romagnolo non si dà per vinto e punta al riscatto nella gara di domenica. Per farlo servirà qualche accorgimento sulla sua Ducati: “Domani sicuramente è un’altra possibilità per cercare di migliorare. Vorrei provare a fare qualche piccolo cambiamento sulla moto, niente di particolare, perché nel warmup si fa fatica a capire. Ma spero che qualche piccola modifica magari mi dia una mano a girare meglio, la media al posteriore”.

Caduta di Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il pilota del team di Valentino Rossi è stato protagonista questa mattina di una caduta in qualifica. Nella fretta, ha attraversato la pista, proprio come aveva fatto qualche minuto prima Marc Marquez. Quando è stato redarguito, Bezzecchi si è messo sulla difensiva sottolineando la differenza di trattamento nei confronti di Marquez, il quale viene sempre “graziato” per ogni azione: La caduta? Ho preso una chiazza d’acqua, niente di che. Una botta alla schiena, sto bene”.

“Io ho attraversato perché l’ho visto fare a Marquez. A lui non gli fanno mai un cazzo, quindi ho pensato ‘lo faccio, poi a me sicuramente sgridano’. Mi hanno anche dato il warning, che mi ha centrato pieno lui stamattina e l’hanno dato a me. L’ho fatto perché ho visto lui…fortunatamente non mi hanno detto nulla, ma ci mancherebbe pure che mi venissero a dire qualcosa. Lui fa quello che gli pare sempre e voglio vedere se dicono qualcosa a me”, conclude Bez.