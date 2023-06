MotoGP | Bezzecchi: “Ho avuto un problema e pensavo mi fregassero”

Ci ha provato, Marco Bezzecchi, a firmare la doppietta ad Assen. La gara lunga del Gran Premio d’Olanda però è stata ad appannaggio di Pecco Bagnaia, che dopo essere stato beffato il sabato, si è imposto la domenica relegando il portacolori Mooney VR46 in seconda posizione. Medaglia d’argento per il Bez, dunque, al termine di una gara complicata in termini di gestione e strategia.

Il secondo posto odierno però vale come un trionfo per Bezzecchi, che si ritiene soddisfatto del weekend nel suo complesso: “È andata bene, sono contento. Sapevo che Pecco con la media sarebbe stato un po’ più veloce. Quindi sapevo che sarebbe potuta andare così, per questo sono molto contento del risultato”.

Se ieri Bez è riuscito a beffare Bagnaia, oggi la scelta della gomma ha premiato il campione in carica. Ma di questo era consapevole il romagnolo, che pur sapendo di avere qualcosa di meno, ha preferito non prendere rischi scegliendo una mescola più morbida: “Se con la soft potevo vincere? È impossibile saperlo, con la media la moto si guida meglio, ma spinna un po’ di più, quindi gestirla è un po’ più difficile. Magari con la soft l’avrei gestita bene uguale, non lo so. Però era molto caldo ed era un rischio che non volevo prendere perché buttare via un weekend così bello era un peccato rischiando una mossa troppo azzardata”.

La gara inoltre non è stata così semplice, anzi. Oltre alle elevate temperature, il portacolori Mooney VR46 si è trovato costretto a stare diversi giri dietro a un efficacissimo Brad Binder, per poi passarlo e mettersi in seconda posizione: “Per passare Brad ho fatto molta fatica, lui andava forte, poi mi si è alzata la pressione. Quindi ho fatto un po’ di elastico per un sacco di giri e quando sono riuscito a passarlo ho fatto due giri dove andavo forte”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Poi ho avuto un problema alla moto”, rivela Bezzecchi, che ha avuto anche qualche sussulto. “Lì mi sono cagato addosso perché ho detto ‘mi fregano, sicuro’. Sono stati sette giri di sopravvivenza vera dove la moto vibrava tantissimo, non capivo bene perché. Quindi dobbiamo cercare di spiegarci questa cosa, ma nonostante questo sono contentissimo perché è stato un weekend fantastico dove ho fatto da matti, più che potevo, quindi bene”, spiega Bez.

Assen resta però una pista che premia il suo talento cristallino e dove il pilota del team di Valentino Rossi riesce a esprimersi al meglio, indipendentemente dal risultato: “Questa pista è un godimento, quindi problemi o meno è veramente bella. Mi sono divertito molto. Poi, al di fuori di questo problema, la moto andava veramente bene, Matteo Flamigni e i ragazzi sono stati bravissimi, quindi ho avuto un feeling fantastico da subito. Quindi mi sono divertito molto anche se ho stretto i denti con Binder, ma sono riuscito a fregarlo. Per sorpassare lì ci vuole un po’ di coraggio, ma era l’unico punto dove forse ne avevo un po’ di più per provare a passare”.

Proprio ad Assen infatti, Bezzecchi aveva conquistato il suo primo podio in MotoGP. A distanza di un anno, il pilota Mooney VR46 non solo si ripete, ma lascia l’Olanda forte del successo nella Sprint: “In mezzo a queste due Assen ci sono tante altre gare dove ho potuto fare esperienza, dove sono cresciuto guidando la moto e dove anche la mia squadra è cresciuta e mi ha aiutato un sacco. Soprattutto ci siamo divertiti come matti tutto questo tempo, abbiamo trovato un rapporto veramente bello dove ci divertiamo, lavoriamo tutti insieme e li reputo dei miei amici. Questo secondo me abbastanza la differenza”.