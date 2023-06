MotoGP | Bezzecchi: “GP23 più forti? La mia moto è competitiva"

Se la gara Sprint è stata una mezza delusione, Marco Bezzecchi ha potuto trovare il riscatto nella domenica del Sachsenring, in cui è rimasto ai piedi del podio per poco conquistando un’ottima quarta posizione. Solo qualche bagarre di troppo nelle fasi iniziali gli ha impedito di lottare con i primi, ma il portacolori Mooney VR46 tira le somme di un weekend che chiude con un bilancio positivo.

“Sono abbastanza contento, perché oggi rispetto a ieri andavo forte”, esordisce Bez parlando della sua domenica. “Ho perso un po’ di tempo all’inizio, perché c’è stata un po’ di battaglia con Aleix Espargaro che aveva la soft e ha fatto da matti all’inizio. Poi Alex Marquez mi è venuto addosso alla Curva 12 e mi ha quasi fatto cascare. Dopo però sono riuscito a recuperare bene, venivo su forte. Purtroppo quella piccola perdita di tempo all’inizio ha fatto in modo che Zarco prendesse un po’ di vantaggio e quando sono andato dietro sono riuscito a recuperare un po’, ma giravamo troppo simili e per il podio non ce l’ho fatta. Però sono contento perché rispetto a ieri abbiamo fatto un bello step e portare a casa un quarto posto in un weekend dove abbiamo fatti fatica fa essere contenti”.

Nella Sprint anche una partenza non eccellente si è tradotta in una difficoltà ad essere tra i primi. Oggi invece lo start è stato migliore, pur non avendo avuto l’occasione di rimontare subito: “La partenza oggi non è andata male, all’inizio ero quinto o sesto. Mi ha passato Brad, ma sappiamo che le KTM hanno qualcosa in più in partenza, ma io ero lì. Sono stati più i primi giri dove mi sono un po’ perso in qualche piccola battaglia”.

“Una cosa che ha condizionato un po’ il weekend è stata la bandiera gialla in qualifica. Quel giro che mi hanno tolto era una pole. Partendo in pole non credo che ieri avrei potuto fare molto meglio, perché ieri non ero a posto. Magari qualcosa, ma niente di che. Però oggi sarebbe stato abbastanza diverso, ma con i se e con i ma non si fa nulla. Alla fine ho fatto quarto, però va bene”, spiega Bezzecchi.

Le Desmosedici GP23 al Sachsenring sembrano aver fatto la differenza, monopolizzando il podio con un’ufficiale e due Pramac, di cui una addirittura vincente. Tuttavia, Bezzecchi, equipaggiato della GP22, non sente di avere un gap tecnico rispetto all’ultima versione. Piuttosto crede che abbiano trovato una quadra: “Pecco è un po’ più forte in generale. Martin e Zarco secondo me da qualche gara hanno trovato una loro base che li fa andare molto forte, ma non credo sia una cosa tecnica o della moto. Semplicemente sono un po’ più a posto e magari sono stati più bravi. Io sono riuscito già a lottare con loro, non credo che la mia moto sia inferiore tecnicamente. Magari loro nel corso della stagione troveranno qualcosa in più, ma penso che adesso la mia moto sia molto competitiva”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Alexander Trienitz

“Sto dando veramente tutto per cercare di fare tutto al meglio”, prosegue. “Penso di poter essere abbastanza soddisfatto, in certe gare non ho ottenuto quello che volevo, però alla fine portare a casa sempre qualcosa è importante. Se mi devo recriminare qualcosa, dico Jerez perché sono caduto. Ma quello era stato un weekend sfigato, mi si è rotto il motore, ho fatto un macello…ma l’errore in gara non ci voleva e quella è stata l’unica cosa che mi posso recriminare. Per il resto, si può dare sempre di più, ovviamente, ma ho sempre dato il massimo”.

Il weekend del Sachsenring è stato deleterio per Bezzecchi in termini di classifica. Con le due vittorie, Jorge Martin è balzato in seconda posizione scalzando il romagnolo, che retrocede al terzo posto: “Oggi ho guardato la classifica per la prima volta, se no mai. L’ho guardata solo dopo l’Argentina perché era su tutti i social! Però non ci sto guardando più di tanto, non penso sia il momento. Jorge ha fatto una grande crescita, lui aveva già più esperienza di me, però magari ha avuto qualche difficoltà all’inizio. Adesso è al suo potenziale, Pecco uguale e Zarco idem. Io invece qualcosa di margine ancora forse ce l’ho. Spero, perché vorrei stare più vicino a tutti, ma non guardo la classifica”.

Il mercato è in grande fermento e questi sono i momenti decisivi. Bez però sembra molto tranquillo a riguardo: “Il futuro? Al momento non so niente, non ne ho idea. Mi piacerebbe molto continuare con Ducati, perché è un pacchetto competitivo e mi trovo bene con tutti gli ingegneri. Mi piacerebbe fare uno step, l’obiettivo è quello di arrivare in una squadra ufficiale, se Ducati meglio. Ma credo sia difficile per l’anno prossimo. È preso per dire tutto, ma questi sono i miei programmi, non ho intenzione di fare troppi cambi. Mi piacerebbe riuscire a continuare così con Ducati”.