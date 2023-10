MotoGP | Bezzecchi: "Dolore? Pensavo peggio, ma dovrò gestire"

Le MotoGP corrono veloci, ma Marco Bezzecchi ancora di più! Mercoledì ha deciso di partire per l’Indonesia nonostante l’infortunio alla clavicola rimediato sabato scorso ed è arrivato a Lombok nella mattina del venerdì. Dall’aeroporto alla pista, passando per il centro medico, dove ha ricevuto il “fit”: in un attimo Bez è tornato a indossare tuta e casco per sorprendere nel venerdì di libere di Mandalika, dove ha agguantato la Q2 diretta con il terzo posto.

“Non è stata una settimana facile per me”, spiega il portacolori Mooney VR46 ai microfoni della stampa al termine dei due turni di libere. “Ma questa mattina ero qui e fortunatamente quando sono salito sulla moto mi sono sentito non troppo male. Non posso proprio lamentarmi”, prosegue.

Proprio la scorsa settimana, infatti, Bezzecchi si è rotto la clavicola cadendo mentre si allenava al Ranch di Valentino Rossi. Operato immediatamente dal Dottor Porcellini, ha iniziato la riabilitazione sin da subito per provare a essere presente a Mandalika: “La dinamica? Niente, sono caduto e mi sono rotto la clavicola. Ma le ultime 24 ore sono state le più facili! Sono decollato e sono stato sempre sull’aereo! A Jakarta ho trascorso qualche ora per lo scalo. Ho dormito? Sì, abbastanza dai! Con la spalla non ho sofferto molto, durante il volo si è gonfiata un po'. Ma no, non stavo soffrendo in modo particolare”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bez sembra quasi minimizzare il dolore, anche se l’ha condizionato durante l’azione in pista nel venerdì del Gran Premio dell’Indonesia: “Il dolore c’è, mi aspettavo di più ma giusto perché mi ero detto di aspettarmi il peggio. Quindi se fosse minore sarebbe stato meglio. Mi condiziona un po’ in frenata, quindi non posso dare il meglio ad ogni giro. Per esempio, questo pomeriggio ho iniziato il primo run lentamente, poi giro dopo giro sono stato più veloce. È difficile da gestire così, però provo a prendere dei rischi solo quando è necessario”.

“Non so che tenuta avrò, onestamente”, spiega parlando dell’impegno che richiederanno le altre due giornate del weekend, in cui dovrà disputare due gare. “Domani sarà più dura di oggi, nella mattinata dovrò gestire molto la potenza per preservarmi per la Sprint, ma dovrò farlo anche per la qualifica, che non è lunga ma è impegnativa. Domenica, spero che l’adrenalina e lo spirito della gara mi aiutino. Fiducioso? Non so, vi farò sapere domenica pomeriggio”.

Nella giornata di oggi, il terzo classificato nel mondiale è sceso in pista dopo aver preso degli antidolorifici. Tuttavia, Bez spera di non doverne abusare e di poter resistere al dolore: “Oggi ho preso qualche antidolorifico, non molto forte, niente di così folle. Vorrei non prenderne di troppo forti, dipende però da come il dolore andrà in questi giorni"

Nelle FP1 di oggi inoltre è scivolato, fortunatamente senza conseguenze: "La caduta di stamattina non mi ha condizionato, ho solo commesso un piccolo errore. Fortunatamente niente di grosso. Non mi sono spaventato, ma appena ho iniziato a scivolare, mi sono bruciato il culo per provare a non colpire le braccia. Fortunatamente sono finito nella ghiaia ed è andata bene".