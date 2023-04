MotoGP | Bezzecchi dolorante: "Speriamo non peggiori domani"

Marco Bezzecchi è arrivato a Jerez da leader del mondiale nonostante una gara di Austin al di sotto delle aspettative. Tuttavia, il weekend del Gran Premio di Spagna sembra continuare sulla scia non troppo positiva di risultati. Il portacolori Mooney VR46 infatti è rimasto coinvolto in una caduta di gruppo nelle primissime fasi della Sprint, botto che ha causato la bandiera rossa.

Nella ripartenza però è riuscito a tornare in sella e disputare la gara, conclusa in nona posizione. Un risultato che gli consente di rimanere in vetta al campionato con 3 punti di vantaggio su Bagnaia: “Sono un po’ dolorante, ma fino ad ora sto resistendo bene, vediamo domani mattina, che sarà forse peggio. Ma poteva essere un sabato peggiore, avrei potuto non finire la Sprint, invece ho preso anche uno o due punti. Non so nemmeno quanto ho fatto, ma un punto mi sa che l’ho preso, quindi va bene. L’importante è che nella bega di oggi la gara sia stata decente”.

Al netto delle difficoltà del weekend, Bezzecchi ritiene di avere le potenzialità per fare bene: “Domani secondo me possiamo fare un bel lavoro, perché oggi di passo andavo molto bene nonostante avessi le gomme usate. Purtroppo la moto ha preso fuoco, quindi ho dovuto usare l’altra che montava gomme usate, ma andavo molto bene. Sono fiducioso, spero che non mi faccia tutto male, ma poi vediamo”.

Moto di Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La sfortuna perseguita Bez, che è stato costretto a rientrare in pista con la seconda moto perché la sua ha preso fuoco nell’impatto: “Questo weekend sinceramente è iniziato non benissimo e continua a non andare benissimo. Però comunque bisogna sempre cercare di guardare il lato positivo, per me quello di ieri è che fino a che non ho avuto il problema alla moto andavo molto bene. Poi purtroppo avendo avuto il problema nel time attack con l’altra non sono stato abbastanza bravo. Stamattina sono stato molto veloce, ma la Q1 è sempre un terno al lotto e sono rimasto fuori per poco. Ma quella non è stata sfortuna”.

Tuttavia il portacolori Mooney vuole guardare il bicchiere mezzo pieno e trovare il buono: “Oggi nella Sprint, a parte la caduta avevo un bel passo, considerando che avevo gomme usate. Quindi alla fine due o tre cose positive ci sono, così come le cose negative. Ma è sempre così, cerchiamo di fare in modo che domani che siano solo belle”. Nonostante sia ancora leader però, ritiene sia presto per parlare di campionato: “La classifica non la sto guardando più di tanto. Io sono stato un po’ più regolare, ma Pecco ha fatto zero in America ma io qui ho fatto uno. Siamo lì alla fine, ma adesso è troppo presto per guardare queste cose secondo me”.