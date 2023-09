MotoGP | Bezzecchi dolorante alla mano sinistra ma vuole onorare Misano

Sarà il decimo GP di San Marino nella storia del Mooney VR46 Racing Team (primo start come VR46 Racing Team al GP di San Marino nel 2014 in Moto3 con Fenati e Bagnaia, ndr), un bel traguardo per tutta la squadra da celebrare a pochi chilometri da Tavullia.

In pista Marco Bezzecchi e Luca Marini per salutare, al Misano World Circuit, il pubblico di casa in occasione del 12esimo GP della stagione. Dopo un weekend complicato a Barcellona, entrambi tornano al lavoro sulle Ducati Desmosedici GP per essere protagonisti.

Attualmente terzo in Campionato (189 punti ndr – P2 tra i Team 314 punti ndr) e dolorante alla mano sinistra dopo la caduta al primo via in Catalunya, Marco vuole ritrovare le sensazioni alla guida delle ultime settimane e onorare l’appuntamento al massimo delle sue possibilità.

"Misano un weekend unico: impegnativo si, ma speciale per chi, come me, è cresciuto a pochi chilometri dal circuito. Qui è correre a casa in tutti i sensi! Non vedo l’ora di scendere in pista, arriviamo da una domenica non facile: la mano è dolorante, ma stiamo facendo fisioterapia per recuperare in questi giorni che precedono il GP. Arriviamo a venerdì al massimo delle forze possibili e onoriamo il nostro pubblico lavorando per centrare un bel risultato", ha detto Bezzecchi.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Stesso intento anche per Luca (P7 nella generale con 125 punti ndr) in pista per ricucire il gap dal gruppo dei più forti e centrare così un buon risultato nell’ultima gara europea prima della lunga trasferta in Asia.

"Sono contento di tornare subito in pista per un’altra gara. A Barcellona non abbiamo mai trovato le sensazioni alla guida che volevamo ed è stato un weekend complicato. Per Misano invece, l’obiettivo è essere lì subito dal venerdì, centrare la Q2 e fare una bella qualifica. Sarà un GP speciale, come sempre, spero ci siano tanti tifosi a supportarci. Come italiani dobbiamo dare il massimo e ho tanta voglia di fare bene", ha aggiunto Marini.