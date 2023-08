MotoGP | Bezzecchi: "Continuare con VR46 è la scelta più naturale"

In Austria aveva detto di aver già preso la sua decisione e tutti gli indizi sembravano portare ad una permanenza alla Mooney VR46 per Marco Bezzecchi. Indizi che si sono trasformati in prove questa mattina, quando la squadra di Valentino Rossi ha annunciato ufficialmente di aver prolungato di un anno il contratto del pilota riminese.

Il cuore e la voglia di continuare a far parte di un gruppo che lo ha portato a diventare uno dei big della MotoGP in meno di anno e mezzo dal suo esordio alla fine hanno avuto la meglio su quella che avrebbe potuto essere la razionalità, che lo avrebbe portato a scegliere un passaggio al Prima Pramac Racing, con la possibilità però di salire su una Ducati in versione factory.

Al netto di tutto, "Bez" sembra davvero convinto di aver fatto la scelta giusta per il suo futuro e questo lo si evince piuttosto chiaramente dalle parole che ha pronunciato nel comunicato diffuso stamani dalla squadra di Tavullia.

"Sono davvero molto contento di poter confermare che nel 2024 sarò in pista con il Mooney VR46 Racing Team. Questa squadra è stata cruciale per la mia carriera, non solo sportiva, fino ad oggi e ancora nel futuro. Sono arrivato qui nel 2020, in Moto2, siamo poi approdati insieme nel 2022 in MotoGP e quest’anno ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Continuare a crescere in questo gruppo di lavoro, con il supporto di Ducati, è per me la scelta più naturale", ha detto Bezzecchi.

"Il 2024 porta con sé tante aspettative, ma per ora voglio concentrarmi su questa stagione. Attualmente siamo in lotta per il podio Mondiale, abbiamo il titolo a squadre aperto con Luca e sono certo che ogni persona della squadra darà il massimo, ancora di più di quanto fatto fino ad ora, per centrare questi obiettivi. Un grazie a Vale, Uccio, Pablo, alla VR46 Riders Academy e a tutti coloro che hanno reso questo possibile. Rimanere nel Team di Vale è per me un grande stimolo oltre che un orgoglio", ha aggiunto.

Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il team director Alessio "Uccio" Salucci era sempre stato molto chiaro nel dire che confermare Bezzecchi era la prima scelta della squadra, quindi aver centrato l'obiettivo non può che essere una grande gioia per lui.

"Non posso nascondere la soddisfazione di aver firmato questo accordo con Marco. Non solo perché lui rappresenta una scommessa vinta all’interno di un lungo percorso di crescita nella nostra squadra dalla Moto2, ma per tutto il gruppo di lavoro e anche per tutti i nostri partner, che ringraziamo per il sostegno, e i tifosi che ci seguono. Era fondamentale poter proseguire un altro anno e devo ringraziare tutti coloro che collaborano con il management della squadra, Vale e Pablo per il lavoro corale che ci ha portato a centrare questo obiettivo", ha detto Uccio.

"Sono contento perché so quanto valore ha per Marco il poter rimanere qui nella nostra famiglia. Come Team, insieme a Ducati, gli daremo tutte le risorse e l’impegno disponibili per continuare a lavorare con la stessa serenità e spirito di gruppo che ci ha consentito di raggiungere straordinari traguardi in questa stagione", ha concluso.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images