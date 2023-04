MotoGP | Bezzecchi: "Con un Pecco così sarò leader ancora per poco"

Il Gran Premio delle Americhe era iniziato davvero in salita per Marco Bezzecchi, che si presentava da leader del campionato ma era incappato in un venerdì particolarmente difficile. Nel sabato di qualifica sembra però aver trovato dei piccoli miglioramenti che gli hanno permesso di lottare per stare davanti, ma è dovuto ripartire da zero nella Sprint Race, dove una partenza non buonissima lo ha relegato nelle posizioni di rincalzo.

Autore di una solida prestazione, il pilota del team Mooney VR46 è stato in grado di passare sotto la bandiera a scacchi in sesta posizione, un risultato che lo soddisfa dopo le difficoltà del venerdì: “Da dove sono partito ieri, posso essere soddisfatto di oggi, perché nel venerdì ho faticato molto. Non ci possiamo abituare a lottare per il podio in tutte le gare, però ieri ho fatto fatica, mi era venuto fuori solamente un giro discreto, poi veramente perché ho dato la vita. Ma non ero veloce, avevo un passo incostante e facevo molti errori. Invece oggi alla fine in gara, a parte lo scatto non ho sbagliato niente e anche in qualifica ho fatto un bel passo in avanti. Direi che è stata una bella giornata”.

La chiave della gara dunque è stata la partenza, che come spesso accade nella MotoGP attuale, gioca un ruolo fondamentale: “In gara penso che la partenza abbia giocato un ruolo importante, non sono partito malissimo, ma nemmeno troppo bene. Così Aleix e Brad mi hanno passato sul rettilineo, eravamo molto vicini e sono dovuto andare un po’ largo. Molti piloti mi hanno superato, ma è stata colpa mia perché la partenza non è stata delle migliori, è un aspetto che devo migliorare. Fortunatamente però sono riuscito a frenare forte e superare molti piloti, alla fine sono riuscito ad arrivare a Brad e ho rivisto un po’ la Sprint dell’Argentina, è difficile passarlo perché frena fortissimo. Non sono riuscito a fare più di così, per domani dobbiamo migliorare un po’, ma non posso lamentarmi”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancora una volta, Bagnaia ha dimostrato di poter fare la differenza imponendosi nella Sprint Race ad Austin. Nonostante la buona crescita mostrata durante il weekend, Bezzecchi non sente di poter lottare con il compagno di marca nella gara di domenica: “Pecco penso che sia troppo veloce per me, lo è stato oggi e lo sarà domani. Non so se potrò lottare per il podio, perché oggi il mio passo non era buonissimo, mi manca ancora qualcosa. Va bene che ho fatto tutta la gara dietro a qualcuno e con l’aria molto calda è diverso. Ma ad ogni modo sento che mi manca ancora qualcosa. L’obiettivo possibile domani è la top 5”.

“Se calano le temperature sono contento! Perché oggi con le gomme è stata veramente dura, soprattutto con l’anteriore. Obiettivo per domani, se riesco a fare una bella partenza, che è il mio primo obiettivo, una situazione realistica sarebbe cercare di fare quinto. Pecco è velocissimo, il podio di oggi è molto forte, anche Marini ha rimontato in maniera forte. Spero di fregare Binder domani, lui è tosto, ma pure io lo sono!”, spiega Bez.

Nonostante le difficoltà, il romagnolo è ancora in vetta alla classifica, con un solo punto di vantaggio su Bagnaia. È indubbiamente una grande soddisfazione per Bezzecchi, che cerca di assaporare questa sensazione, consapevole del fatto che con un Pecco così in forma non durerà per molto: “Essere ancora leader è una cosa bella, oggi non ci avevo nemmeno pensato, non lo sapevo. Però quando mi sono reso conto mi ha fatto piacere. Penso che durerà poco, visto come va Pecco, però intanto ce lo godiamo fino a che si può”.