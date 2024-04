MotoGP | Bezzecchi come Conte: “C’è poco da dire, stiamo godendo”

Il Gran Premio di Spagna può essere definito come il round della rinascita per Marco Bezzecchi, che è tornato a respirare il profumo del podio nella domenica andalusa. Il portacolori del team Pertamina VR46 si è mostrato solido per tutto il fine settimana, che ha completato con una terza posizione alle spalle del vincitore Pecco Bagnaia e di Marc Marquez.

I progressi in sella alla GP23 avevano iniziato a farsi vedere già nel fine settimana di Austin, però a Jerez si sono concretizzati con un podio che fa sorridere e fa tirare un sospiro di sollievo dopo un avvio di stagione complicato. “Qui a Jerez abbiamo trovato un buon feeling con la moto da subito e questo sicuramente mi ha aiutato a essere un po’ più veloce”, ha raccontato Bezzecchi alla stampa, tra cui Motorsport.com, al termine della domenica andalusa. “In generale, abbiamo lavorato bene e sono contento di questo risultato. Mi mancava da un po’ e, tra l’infortunio alla fine dell’anno scorso e l’inizio difficile di quest’anno ci voleva”.

La prestazione con il podio di Bez sono una risposta a chi non lo aveva tenuto in considerazione per lottare per le posizioni di vertice? Il pilota di Viserba ci va cauto: “Sono molto contento! Sono tornato? Non so, per me sarò tornato quando mi potrò riconfermare, perché riconfermarsi è la cosa più difficile. Alla fine, oggi è stata una bella giornata, è stato un bel weekend, ma sai come funziona in moto… Tutto può cambiare in un attimo. L’ho visto su di me l’anno scorso, ho vinto in India e non sono più andato sul podio. Sicuramente a Jerez ho fatto un bel lavoro perché l’anno scorso avevo fatto fatica qua. Ma prima di dire che sono tornato, voglio fare almeno un altro podio”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Purtroppo o per fortuna si impara sempre nei momenti più difficili”, racconta Bezzecchi riferendosi al momento complicato vissuto lo scorso anno. Dopo la vittoria al Buddh, infatti, un infortunio in allenamento ha compromesso l’ultima parte di stagione tenendolo fuori dalla lotta per il titolo e l’adattamento alla GP23 non è stato immediato. “Penso di essere cresciuto come pilota, mi sono riuscito ad adattare bene alla moto e a guidare sopra i problemi. Oggi non ero al 100%, mi manca ancora qualcosa, però intanto godiamo. C’è poco da dire, stiamo godendo”, sorride prendendosi la licenza poetica di citare l'ormai celebre frase di Antonio Conte da vincitore con la Juventus nel 2002.

Anche se il Gran Premio di Spagna va in archivio, non c’è tempo per riposarsi, perché domani si torna in pista per la consueta giornata di test. In questa occasione, l’alfiere VR46 sarà impegnato a provare diverse cose che potranno essere utili per progredire: “Abbiamo tanto lavoro da fare perché comunque non mi considero arrivato, ovviamente. Sarà un test importante, dobbiamo provare diverse modifiche e sono curioso di vedere che feedback mi daranno. Soprattutto perché ora arrivano delle piste che mi piacciono molto e voglio cercare di essere competitivo”.