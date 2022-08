MotoGP | Bezzecchi: "Cerchiamo di confermarci tra i migliori"

Cinque settimane di stop, il tempo di ricaricare le batterie e per fare i primi bilanci ed è tempo di tornare al lavoro in questo torrido agosto che vedrà il Mooney VR46 Racing Team impegnato in ben due gare tra Gran Bretagna e Austria.

Prima tappa a Silverstone, tracciato noto per la sua storia automobilistica e i forti legami con la F1, con Luca Marini e Marco Bezzecchi pronti a completare il salto di qualità che li aveva visti tra i protagonisti nel finale della prima parte di stagione.

In crescita appunto e con la Top 6 centrata ben tre volte consecutivamente (Mugello, Catalunya, Sachsenring ndr), Luca non vede l’ora di tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP per accorciare ulteriormente le distanze e mostrare il suo reale potenziale su un tracciato sì complicato e impegnativo, ma che ben si può adattare alle sue esigenze di guida.

Luca Marini, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono contento di aver fatto un po’ di vacanza, ma sono allo stesso tempo felice di tornare a gareggiare a Silverstone, un tracciato impegnativo. Ho sfruttato la pausa per prepararmi al meglio a gestire questa seconda metà di stagione: abbiamo chiuso in crescendo, le sensazioni alla guida erano molto buone e possiamo fare un ultimo step in avanti. Ducati ci sta supportando al massimo con gli ultimi aggiornamenti che speriamo di poter provare quanto prima. Confido di poter fare bene già da questa gara", ha detto Marini.

Primo GP dopo il podio ad Assen per Marco che lo scorso anno, in Moto2, aveva siglato una bellissima pole position proprio davanti al pubblico inglese. Un weekend alle porte importante alla ricerca di conferme per il rookie.

"Questa pausa ci voleva: dopo Assen, avevo davvero bisogno di staccare un po’ e di trascorrere del tempo con amici e famiglia. Ho ricaricato le batterie, mi sono allenato e ora sono pronto e motivato a tornare al lavoro sulla Ducati. Che dire, abbiamo chiuso con un risultato importante e cerchiamo di confermarci tra i più competitivi. Silverstone è un tracciato particolare e impegnativo che mi piace molto: l’anno scorso sono andato davvero forte qui!", ha aggiunto Bezzecchi.