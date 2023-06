MotoGP | Bezzecchi: “Bel giro, ma che fortuna avere Pecco davanti”

La cocente delusione di domenica al Mugello ha lasciato il posto a un grande sorriso: Marco Bezzecchi è leader del venerdì del Gran Premio di Germania. Il portacolori Mooney VR46 sembrava ancora in difficoltà nella prima giornata del weekend, tuttavia, in una travagliata sessione pomeridiana caratterizzata da bandiere rosse e grandi spaventi, ha trovato un guizzo che l’ha portato al comando della classifica dei tempi.

Il diretto inseguitore di Pecco Bagnaia nel mondiale ha firmato un 1’20”271 che gli ha consentito di stare davanti alla Ducati di Jorge Martin e alla sorprendente Aprilia di uno stoico Aleix Espargaro. Il crono è arrivato su pista asciutta, in un venerdì incerto in cui le classi minori hanno combattuto con la pioggia, che invece ha graziato la classe regina consentendo ai piloti di disputare entrambi i turni con gomme slick.

Nonostante il miglior crono di giornata, Bezzecchi non è stato lontano dalle difficoltà, anzi. Il venerdì non era iniziato nel migliore dei modi, come racconta al termine delle FP2: “È stata una giornata complicata, tanti casini. Ma per fortuna è andato tutto liscio. Ho faticato un po’ per tutto il turno, anche stamattina. Oggi pomeriggio quando ho iniziato mi sentivo leggermente meglio, ma in ogni caso faticavo. Infatti nel primo time attack non sono andato fortissimo perché facevo fatica a curvare, nel T2 andavo sempre largo e non riuscivo a far curvare bene la moto”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Dopo, per fortuna, abbiamo fatto un’ultima modifica per il secondo time attack che mi ha aiutato abbastanza. Sono stato anche fortunato ad avere Pecco davanti, ho potuto seguirlo un po’, ma alla fine mi è venuto un bel giro”, spiega Bez. Fondamentale è aver agguantato l’accesso diretto alla Q2 su una pista dove i valori sono ben bilanciati. “È importantissimo perché non si sa che tempo ci sarà, poi non era facile con tutte le bandiere gialle trovare il giro giusto. Per fortuna è andato tutto liscio, vediamo domani, ma era importante essere tra i primi dieci”.

Con otto vittorie dal 2013 al 2021 (2020 escluso a causa della pandemia), Marc Marquez è il pilota più vincente al Sachsenring e anche questo weekend è considerato uno dei favoriti nonostante le difficoltà con la Honda. Tuttavia Bezzecchi ritiene che l’equilibrio qui in Germania sia un fattore importante che rende complicato ogni pronostico: “Non ho potuto seguire Marc, non ho visto se faticava o andava forte. Magari posso rispondere domani dopo aver riguardato tutti i turni. Secondo me siamo tutti abbastanza vicini. Mi sembra di vedere anche le Aprilia e le KTM forti. Credo sia tutto più bilanciato soprattutto dall’inizio di quest’anno. non c’è più la superiorità che ha Ducati, che però ha otto piloti…cioè, è più normale averne tante nei primi dieci. Penso che sia tutto più bilanciato però qua la nostra moto sia migliorata”.

Il miglior tempo di oggi acquisisce ancora più valore se si pensa alle difficoltà per tutti i piloti nel completare un giro senza bandiere gialle o interruzioni del turno. Le temperature basse e la conformazione della pista sono un fattore chiave secondo il pilota del team Mooney VR46, c’è stato poi il gran botto tra Marc Marquez e Johann Zarco, fortunatamente senza conseguenze: “È freddo, ci sono tre curve a destra e tutte le altre sono a sinistra. Poi comunque la prima curva a destra che incontri è da quinta piena, quindi bisogna sempre stare abbastanza attenti. Speriamo che stiano tutti bene. La caduta di Zarco? Si è divisa in due, bella botta! Era successa una cosa simile già qualche anno fa, è il problema delle uscite dal box così…non credo che Marquez volesse prenderlo. Dispiace”.