MotoGP | Bezzecchi: “Ci ho messo un po’ a superare la delusione del Mugello”

Arriva al Sachsenring da diretto inseguitore nel mondiale, 21 punti separano Marco Bezzecchi dal leader Pecco Bagnaia. Ma il portacolori Mooney VR46 si presenta alla seconda gara della tripletta di giugno con la voglia di riscatto dopo la delusione di domenica al Mugello. Una gara al di sotto delle aspettative per un problema non ben specificato lo ha relegato in ottava posizione, ma questo fine settimana è pronto a dare il massimo per dimenticare una gara di casa deludente.

“È stato un po’ frustrante, mi aspettavo qualcosa di più”, racconta Bezzecchi nella conferenza stampa del giovedì del Sachsenring. “Ovviamente battere Pecco sarebbe stato molto difficile, come abbiamo visto anche nella Sprint, perché era velocissimo. Però pensavo che ci fosse la possibilità di stare vicino a Martin e Zarco…lottare almeno per una delle prime cinque posizioni. Già dall’inizio della gara ho avuto una pessima sensazione sull’anteriore, non sono riuscito nemmeno a capire perché, a cosa fosse dovuto. Ci ho messo un po’ a superare la cosa, anche mentalmente”.

Il weekend del Mugello però è ormai archiviato e ora è arrivato il momento di guardare avanti. La Germania lo attende e Bez è venuto a capo del problema insieme al team. Si tratta però di un inconveniente che non ha potuto rivelare: “Arrivati qui, abbiamo iniziato a guardare i dati per capire quale fosse il problema e ci siamo riusciti. Non era dovuto al modo in cui ho guidato, la cosa mi innervosiva e mi preoccupava un po’, ma non era quello il punto. Mi auguro non succeda ancora, non sapevo ci fosse la possibilità di averlo al Mugello, ma spero con tutto il cuore di no. Perché quando lavori tanto e poi fai schifo in gara. Ma ora possiamo concentrarci su questa gara e provare a fare un po’ meglio. Il problema? Temo di non potervelo dire”.

Il favorito assoluto è Pecco Bagnaia, che in Germania arriva da leader (proprio sulla stessa pista dove un anno fa era al punto più basso del suo campionato). Tuttavia, Bez in passato ha ottenuto buoni risultati su questa pista e spera di poter far bene, pur consapevole di non essere troppo vicino al compagno di marca: “È un tracciato che mi piace molto. È piccolo per la MotoGP, però in passato con la Moto2 e la Moto3 sono riuscito ad andare al podio. Sarà bello tornare a girarci con la MotoGP. L’anno scorso non è andata troppo male, però sarà difficile essere vicini ai migliori, Marc, Pecco, che qui sono velocissimi. Ma proverò a dare del mio meglio per ottenere un risultato soddisfacente, cercando di tenere il passo con qualche bel risultato”.

Non solo Bagnaia, al centro dell’attenzione c’è anche Marc Marquez. Il “King of the Ring” è stato imbattuto dal 2013 al 2021 e anche quest’anno viene considerato uno dei favoriti per la vittoria. Al contrario, Ducati non vince dal 2008, ma la situazione attuale a Borgo Panigale è decisamente cambiata: “Marc è qui al centro dell’attenzione perché quando c’è stato ha sempre vinto. Ce lo si aspettava ed è anche giusto, però penso che la moto adesso sia molto competitiva, parlo della mia. Con quella che ho io quest’anno, Pecco era velocissimo l’anno scorso. Se non avesse commesso quell’errore avrebbe potuto giocarsela. Non so dire se ce l’avrebbe fatta o meno, comunque era veloce per poter lottare per la vittoria. La moto secondo me c’è”.

Anche al Sachsenring, bisognerà tenere lo sguardo in alto perché il meteo è una variabile: “Non guardo il meteo, perché quando ci sono queste condizioni variabili, è inutile guardarlo perché ti fai dei viaggi. Per quanto riguarda il bagnato, sono andato bene in Argentina, ma il bagnato è sempre diverso, non è mai uguale. Io preferisco sempre una gara asciutta, se sarà bagnato vedremo, ma spero per l’asciutto”.