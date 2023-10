MotoGP | Bezzecchi: "Non dovevo neanche partire e ho recuperato punti"

Marco Bezzecchi potrebbe essere quasi definito eroico per quello che ha fatto questo fine settimana a Mandalika. Appena 7 giorni fa, il pilota della Mooney VR46 si trovava sotto ai ferri del dottor Porcellini, che doveva stabilizzare la frattura della clavicola destra rimediata in un incidente avvenuto al Ranch di Tavullia.

In quel momento sembrava che il riminese non potesse neanche partire alla volta dell'Indonesia. Invece, non solo l'ha fatto, ma è stato anche protagonista di un ottimo weekend: correndo sopra al dolore, si è portato a casa il terzo posto nella Sprint ed il quinto nella gara lunga. Risultati importanti anche per il suo campionato, nel quale occupa sempre il terzo posto, staccato di 63 punti dal leader Pecco Bagnaia. Che dicono quanto sia stata fondamentale la sua determinazione ad esserci ad ogni costo.

"Sono contento. Non è stato semplice, ma è stato un weekend nel quale sono riuscito a difendermi bene e a guadagnare qualche punto su Binder e anche su Martin. Considerando che non sarei neanche dovuto partire per l'Indonesia, sono molto contento", ha detto Bezzecchi, tracciando un bilancio positivo del weekend vissuto sull'isola di Lombok.

Poi è passato a raccontare la sua gara di oggi, nella quale è stato costretto a rimontare nel finale dopo un avvio non particolarmente brillante: "All'inizio sono stato un po' conservativo e il problema è che nella MotoGP di oggi quando lo sei nei primi giri, gli altri ti usano come un punching ball. Quindi mi sono ritrovato un po' troppo indietro per quelli che erano i miei piani. Però non mi sono fatto prendere dal panico ed ho gestito abbastanza bene anche le gomme, perché sapevo che sarebbe stato utile tenere un po' di grip per la fine ed ha pagato".

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dal punto di vista fisico, il weekend è stato probabilmente più impegnativo di quanto possa essere sembrato da fuori: "Devo dire che fisicamente mi è mancato qualcosa, non proprio alla clavicola, ma a tutta l'area lì intorno, e per qualche sorpasso ci ho messo un po' più di quello che avrei voluto. Più di così non potevo fare davvero, ma sono molto contento. Speriamo di riuscire a recuperare un po' in questi giorni prima di Phillip Island. Non sarà facile, ma faremo il lavoro migliore possibile con Cristian, il nostro fisioterapista, e cercherò di arrivare in Australia un po' più a posto".

E il modo in cui lo ha accolto il suo box al termine della gara, quasi come se avesse ottenuto una vittoria, è stato quasi commovente: "Stamattina ai ragazzi ho detto che avevo bisogno che mi incitassero tutti i giri, perché stavo facendo una gran fatica. Ogni volta che passavo sul traguardo li vedevo sul muretto carichissimi ed è stato bello quando sono tornato al box. Purtroppo non me la sono riuscita a godere appieno, perché stavo veramente di m... Però li ringrazio come sempre, perché sono fantastici".

Ieri il romagnolo era stato profetico, pronosticando la reazione di Pecco Bagnaia, oggi vincitore dopo l'ottavo posto della Sprint: "Spero che Martin non me ne voglia, ma è la normalità. Sono contento per Pecco e mi dispiace per Jorge. Sono entrambi fortissimi e in Australia saranno ancora lì davanti. Spero di esserci anche io con loro".

Nelle verifiche effettuate dopo la gara sulle pressioni delle gomme, sono stati rilevati dei valori inferiori a quelli imposti dalla Michelin su quattro moto. Tra queste c'era anche quella di Bezzecchi. Tuttavia, trattandosi della prima infrazione per lui, Marco ha ricevuto solamente un warning. Stesso discorso che vale anche per Aleix Espargaro, Franco Morbidelli e Raul Fernandez, tutti pizzicati per la stessa infrazione.