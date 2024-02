MotoGP | Beirer sfida Ducati: "KTM vuole lottare per il Mondiale"

Dopo il secondo posto nel campionato costruttori, KTM punta al passo successivo. Nel 2024, il marchio austriaco vuole lottare per il titolo di campione del mondo fino alla fine della stagione MotoGP. "È questo l'obiettivo, sì", afferma il responsabile del settore Motorsport Pit Beirer. KTM vuole sfidare la Ducati e scalzarla dal trono.

"Eravamo quarti", ha detto Beirer, ripensando alla posizione finale di Brad Binder nel Campionato del Mondo dello scorso anno. "Il prossimo obiettivo realistico è portare un pilota sul podio. Questo è sicuramente l'obiettivo".

"Ma non abbiamo fatto tutti questi sforzi per dire che siamo contenti di un podio. Vogliamo lottare per il titolo Mondiale. Abbiamo una strategia a lungo termine per il nostro progetto".

"È già scritto in grande nel calendario che vogliamo lottare per il titolo mondiale nel 2024. Naturalmente, ci può essere un divario tra il desiderio e gli obiettivi realistici. Ciò che mi rende fiducioso è il processo che si sta svolgendo qui".

"Posso vedere i dettagli in cui stiamo ancora migliorando e il salto che abbiamo fatto. Ma naturalmente sono anche consapevole degli avversari che abbiamo di fronte. Abbiamo cercato di migliorare il nostro progetto il più possibile in ogni dettaglio. Ci siamo avvicinati al punto in cui possiamo affrontare definitivamente la lotta al vertice. Siamo pronti".