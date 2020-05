MotoGP, Beirer contro Aprilia: “KTM non toccherà il motore”

La Federazione Internazionale del Motociclismo (FIM) ha diramato un comunicato in cui ha informato l’ampliamento del tempo di cui dispongono Aprilia e KTM, i due costruttori che beneficiano delle concessioni, prima che lo sviluppo dei motori dei rispettivi prototipi venga congelato.

Questa misura straordinaria era stata approvata da tutti i costruttori che corrono in MotoGP come un’iniziativa per contenere i costi in vista del 2021. Inizialmente, KTM e Aprilia dovevano restare fuori da questa misura, anche se alla fine, per solidarietà con il resto delle squadre, avevano deciso di unirsi all’iniziativa.

Con questo nuovo rinvio, il costruttore italiano e quello austriaco hanno tempo fino al 29 giugno per evolvere i loro prototipi. Tuttavia, Pit Beirer, direttore sportivo di KTM, assicura a Motorsport.com che la scuderia austriaca manterrà la parola data davanti agli altri costruttori e non toccherà il motore.

Ma Aprilia lo farà, in vista di questa stagione aveva progettato una RS-GP completamente nuova e che era arrivata precisa ai test invernali. Lì, sia Aleix Espargaró sia Bradley Smith avevano avuto molti problemi di affidabilità che i tecnici volevano risolvesse la fabbrica.

Tuttavia, le restrizioni in Italia causate dalla crisi del COVID-19 che hanno paralizzato il paese avevano portato ad una chiusura temporanea di Aprilia. Questa circostanza aveva impedito la risoluzione di questi problemi sulla moto. Per questo la Casa di Noale aveva proposto alla Grand Prix Commision di avere un po’ più di margine per lavorare sulla moto, ma questa richiesta non è piaciuta a KTM. Nonostante ciò, nell’ultimo incontro tra le parti è stato deciso di soddisfare la richiesta di Aprilia.

Beirer però, a Motorsport.com afferma: “Questo non è il momento di pensare a se stessi, per questo ci siamo opposti alla richiesta di Aprilia di continuare a sviluppare il motore. Ma sembra che loro la vedano diversamente. KTM manterrà la parola data e non toccherà il motore. LE altre fabbriche si sono impegnate a congelare lo sviluppo e noi, che beneficiamo di queste condizioni, avremmo dovuto apportare qualche modifiche. Per questo abbiamo deciso di impegnarci a non toccare il motore. KTM non lo farà”.