MotoGP | Bautista: "Sprint aggressive? Dipende dai piloti, non dal format"

Il Mondiale delle derivate di serie ha introdotto questa variante di gara breve nel 2019, battezzandola Superpole Race. In questo caso, la distanza totale di ogni gara è limitata a dieci giri, due in meno rispetto al numero di giri che i piloti della MotoGP hanno dovuto completare nelle prime due uscite della Sprint.

A Portimao, dove il Campionato del Mondo MotoGP ha preso il via nella sua nuova veste, alcuni piloti hanno messo in guardia dall'aggressività di alcuni membri della griglia. Il più esplicito è stato Fabio Quartararo, che ha descritto i primi giri della Sprint di sabato come una "giungla" e si è spinto oltre: "Presto ci sarà un grosso incidente", ha detto il francese, uno dei piloti meno felici della prima tappa del calendario, dove ha potuto accumulare solo otto punti dei 37 in palio.

Jack Miller, invece, si è detto "entusiasta" della nuova dinamica dei weekend dei Gran Premi, con cui la Dorna, promoter del Motomondiale, e le varie parti coinvolte sperano di aumentare la popolarità del campionato. A metà strada tra i due, Aleix Espargaro ha chiarito che, a suo avviso, la responsabilità di gestire l'aggressività e i nervi durante le gare sprint spetta ai piloti stessi. "Controllare i livelli di aggressività, soprattutto nei primi giri, è qualcosa di cui dobbiamo parlare tra di noi", ha detto il pilota dell'Aprilia.

Bautista, che è soddisfatto del modo in cui sono organizzati gli eventi del Mondiale Superbike, è dello stesso parere. "Non vedo le Sprint come pericolose; un'altra cosa è come ogni pilota le gestisce. Il rischio e il pericolo dipendono dai piloti, non dalla gara o dal format", ha detto lo spagnolo in una conversazione telefonica con Motorsport.com.

"Mi piace molto di più il nuovo format rispetto a quello vecchio. Quello che mi piace di più sono le gare, non le prove, dove si fanno solo dei giri. Personalmente penso che (il cambiamento) sia stato positivo, perché genera molta più attenzione da parte del pubblico. Inoltre, per i piloti è una sfida perché bisogna essere molto concentrati e fare meno errori, perché poi è più difficile recuperare", ha detto il veterano della Ducati, che ha vinto il Campionato del Mondo 125cc nel 2006 con l'Aprilia.

"Per loro è qualcosa di nuovo e quando sentono parlare di Sprint, la prima cosa che fanno è andare a fuoco dal primo momento. Quando vedranno come funziona e come devono gestirlo, l'aggressività diminuirà. In effetti, siamo più aggressivi nelle gare lunghe che in quelle brevi", ha aggiunto il leader indiscusso del Mondiale Superbike.

Per il pilota di Talavera de la Reina, i suoi colleghi della MotoGP finiranno per abituarsi al nuovo ritmo dei fine settimana, proprio come hanno fatto con le modifiche introdotte qualche tempo fa.

"Erano abituati a correre in modo diverso. Ma è come quando le qualifiche sono state divise in Q1 e Q2. Prima se ne parlava molto, ora nessuno mette più in discussione questo format. Tutti questi cambiamenti sono a favore dello spettacolo", continua 'Bati', che sottolinea il valore crescente delle qualifiche: "Se parti decimo, o sei a metà griglia alla prima curva non hai molte opzioni. Più che l'aggressività, la cosa più importante è la posizione in griglia".