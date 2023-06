MotoGP | Bautista: "Ducati impressionante, ma mi sono adattato bene"

Lo ha voluto fortemente e non si può di certo dire che Alvaro Bautista non si sia goduto il suo premio, a giudicare dall'entusiasmo con cui ne parla. Come ricompensa per aver riportato a Borgo Panigale il titolo iridato della Superbike nella passata stagione, la Ducati gli ha concesso di saltare in sella ad una Desmosedici GP a Misano per un test di due giorni.

A dire il vero, oggi il pilota spagnolo ha avuto a disposizione solamente mezza giornata prima di cedere la sella al collaudatore Michele Pirro, che aveva delle novità da provare, ma questa gli è bastata per rendersi conto dell'evoluzione tecnica che ha avuto la Rossa da quando ha fatto il salto tra le derivate di serie alla fine della stagione 2018.

"Sono molto felice di aver potuto guidare di nuovo questa moto. La differenza tra la Superbike e la MotoGP è davvero impressionante, praticamente in ogni area, dall'accelerazione alla frenata, passando per l'aerodinamica e la potenza. La differenza è davvero incredibile, ma sono contento perché il feeling è stato buono fin dai primi giri ed ho capito molto bene la moto, quindi mi sono divertito molto", ha detto Bautista, che poi non ha nascosto che pensava che avrebbe faticato di più per adattarsi.

"L'adattamento alla moto è andato molto bene, forse meglio di quanto mi sarei aspettato. L'ultima volta che avevo guidato una MotoGP era stato nel 2018 e ora la moto è molto differente. Non avevo dei ricordi freschi, ma anche se li avessi avuti, la moto ora è completamente differente, specialmente dal punto di vista dell'aerodinamica. Dopo tanti anni in Superbike la differenza si sente, perché la moto è più dura e lo sono anche le gomme, poi c'è più potenza. Sinceramente però mi aspettavo che sarebbe stata più dura adattarsi, ma ho iniziato quasi subito a capire come guidarla. E' stato un test positivo", ha aggiunto Alvaro, che forse più tardi riuscirà a fare ancora qualche giro per prepararsi al meglio per domani, quando avrà a disposizione l'intera giornata.

Alvaro Bautista, Ducati, Test a Misano Photo by: Matteo Cavadini

"Oggi pomeriggio Michele Pirro deve provare delle cose per la Ducati, ma se ci sarà tempo alla fine della giornata, farò ancora un paio di run, perché credo che possiamo migliorare la mia posizione sulla moto, perché è un po' grande per la mia taglia. Quindi ci sono un paio di cose che possiamo provare e poi valutare se continuare ad utilizzarle domani. L'obiettivo comunque è solo quello di cercare di guidare nella maniera più confortevole possibile".

Sui tempi c'è il riserbo più assoluto da parte sua e della Ducati, ma il campione del mondo della Superbike ha ribadito che non c'è un motivo di andare a cercare la prestazione: "No, il nostro obiettivo non è di fare un tempo, ma solo di divertirci e capire questa nuova MotoGP. Non farò un time attack perché non voglio prendermi nessun rischio: questo è solo un premio per il Mondiale dell'anno scorso e dobbiamo pensare che la settimana prossima c'è una gara a Donington, che è la cosa più importante".

Anche perché, almeno per il momento, ha allontanato la possibilità di fare una wild card nella classe regina nella parte conclusiva della stagione: "Non ho un'idea, perché sostanzialmente in tutta la mia carriera è la prima volta che faccio un test con una moto factory vincente. Non ho mai avuto questa opportunità ed è incredibile. E' vero che cinque anni fa avevo corso a Phillip Island con il team ufficiale, ma non avevo avuto modo di prepararmi. La Ducati ha fatto il massimo per farmi sentire a mio agio, il prossimo passo però è solo godermi la giornata di domani. Non c'è altro nella mia testa", ha concluso.

