MotoGP | Bautista correrà a Sepang come wild card con Ducati Aruba

Il 10 novembre, alla partenza del Gran Premio della Malesia, Alvaro Bautista tornerà a guidare una MotoGP per un Gran Premio nella classe regina in sella a una Ducati che avrà i colori del team Superbike, Aruba.it.

Lo spagnolo aveva lasciato il paddock più importante del motociclismo nel 2018, dopo il GP di Valencia disputato il 18 novembre dello stesso anno, quando era rimasto senza moto per la stagione successiva. Per il 2019 aveva infatti perso il posto nel team Aspar, dove correva su una Ducati. Nello stesso anno, Bautista ha corso due Gran Premi con la squadra ufficiale, sostituendo l'infortunato Jorge Lorenzo.

Durante questi cinque anni di assenza dalla MotoGP, lo spagnolo ha gareggiato nel mondiale Superbike, dove ha debuttato nel 2019 con la squadra ufficiale Ducati, che ha lasciato per unirsi alla squadra ufficiale Honda nel 2020 e 2021. Dopo due anni difficili, Bautista è tornato in Ducati nel 2022, vincendo il titolo mondiale al termine della stagione. Questa è stata la sua seconda corona dopo quella della 125cc conquistata nel 2006. Il pilota di Talavera de la Reina sta difendendo il titolo con estrema solidità in questa stagione, alla ricerca della doppietta.

Alvaro Bautista, Ducati, test a Misano Photo by: Matteo Cavadini

"Sono davvero felice di poter disputare la Wild Card MotoGP a Sepang, una pista che mi piace moltissimo e sulla quale sono contento di tornare dato che non è presente nel calendario di WorldSBK", afferma Bautista. "I test con la Ducati Desmosedici GP hanno dato indicazioni positive: il feeling è stato buono e mi sono divertito. Voglio ringraziare di cuore Ducati ed Aruba.it perché senza di loro sarebbe stato impossibile concretizzare questa opportunità. Allo stesso tempo vorrei, però, dire che questa gara in MotoGP rappresenterà per me un bonus e non una priorità. Per questo dobbiamo rimanere focalizzati sul campionato WorldSBK, che è l’unica cosa che conta adesso. Voglio rimanere concentrato per questa ultima parte di stagione che sarà molto impegnativa, con tante gare in poco tempo. Il feeling con la Panigale V4R è buono e spero di continuare su questa strada. Poi, quando la stagione sarà finita, penseremo ad andare in Malesia a divertirci. Adesso farò un po’ di vacanze e poi ci vedremo a Magny-Cours".

La wild card per Alvaro arriverà dieci giorni prima del suo 39° compleanno (21 novembre) e dopo aver rinnovato per un'altra stagione, fino alla fine del 2024, con il costruttore italiano per continuare nella categoria massima delle derivate di serie. Bautista ha richiesto l'invito come ricompensa per la vittoria del titolo dello scorso anno e dopo aver effettuato due test con la Desmosedici a Misano, dove lo spagnolo ha ritenuto di avere ancora il livello per competere con gli attuali piloti della griglia della MotoGP.

Fin dal primo momento, Alvaro ha chiesto alla Ducati di fare la wild card a Sepang, un circuito che si adatta alla sua guida come un guanto e dove la moto si comporta con grande efficienza. Ducati ha cercato di convincere lo spagnolo a fare il suo ritorno a Misano o a Valencia, nell'ultima gara del campionato, ma alla fine l'ostinazione dello spagnolo ha avuto la meglio sui criteri sportivi ed economici della Casa bolognese.