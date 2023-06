MotoGP | Bautista completa i test: "Feeling con la Desmosedici migliorato"

Come quando arriva Natale e i giorni che precedono lo scartare dei regali sembrano non passare mai. Così probabilmente Alvaro Bautista ha vissuto l’attesa del test sulla Ducati Desmosedici GP. Ma “Natale” finalmente è arrivato e oggi si sono conclusi due giorni di prove in cui il campione in carica della Superbike ha potuto provare di nuovo il brivido della MotoGP.

Al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, lo spagnolo ha avuto modo di girare con la moto campione del mondo MotoGP. Ritrovare la velocità e le sensazioni dei prototipi è stato sicuramente particolare, dopo una prima mezza giornata in cui ha dovuto “cedere il comando” al tester Michele Pirro, Bautista ha potuto oggi completare il Day 2 per intero, godendosi pienamente ogni istante.

50 giri completati nel Day 1, mentre nella seconda e ultima giornata, il campione in carica SBK ha lavorato su setup e diverse soluzioni di pneumatici. Un test vero e proprio, in cui si è immerso in tutto e per tutto nel mood MotoGP. Dopo 49 giri, il miglior crono è stato di 1’32”590, firmato con gomma soft nella mattinata. Tornato in pista nel pomeriggio, Bautista ha ripreso in mano la “sua” Ducati. Alcuni giri completati con la Panigale V4R gli hanno permesso di riacquistare fiducia e sensazioni in vista del prossimo round, in programma a Donington la prossima settimana.

Alvaro Bautista, Ducati Photo by: Aruba.it Racing

Nei due giorni di test, Alvaro non ha mai cercato il time attack, puntando solo a godersi le sensazioni in pista. Il risultato è stato più che soddisfacente: “È stato un buon test. Mi sono divertito molto a tornare in sella alla Ducati Desmosedici GP e sono soddisfatto per il lavoro che abbiamo fatto. Tra il primo ed il secondo giorno, inoltre, il feeling è migliorato anche grazie al team e a Ducati che mi hanno messo nelle condizioni di poter sistemare la moto con delle modifiche che mi hanno aiutato a sentirmi ancora di più a mio agio”.

“Abbiamo lavorato anche per trovare confidenza con diverse soluzioni di gomme ed i risultati sono stati tangibili. Il tempo? Non è importante anche perché non ho mai spinto per cercare il crono: non c’era nessun motivo per prendersi dei rischi. Il futuro? Il futuro è a Donington e Imola. Abbiamo due round molto ravvicinati e dopo questa bella esperienza devo solo pensare al campionato Mondiale Superbike”, conclude il campione del mondo in carica.