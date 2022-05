MotoGP | Bastianini: “Zero pesante per il morale, potevo stare sul podio”

In termini di classifica, Enea Bastianini è uno dei piloti di punta italiani al momento e c’era molta attesa nei suoi confronti nella sua gara di casa. Tuttavia il Gran Premio d’Italia ha avuto un esito non particolarmente felice per il pilota del team Gresini, che si è ritrovato nella ghiaia al 14° giro, chiudendo con una caduta la sua gara al Mugello.

Con lo zero di domenica sulla pista toscana, Bastianini si presenta al prossimo appuntamento, Barcellona, in terza posizione nella classifica generale, a 28 punti dal leader Fabio Quartararo. Il campionato è ancora lungo e il distacco è relativamente basso, ma ciò che più pesa al termine della gara per Enea non è la classifica quanto il morale: “Lo zero è pesante più per il morale che per la classifica, perché sapevo di poter far bene. Ero fiducioso già dalla partenza, sapevo che Pecco aveva un ottimo ritmo ed è riuscito ad andare davanti prima di me, quindi non penso che la vittoria fosse alla mia portata, ma il podio secondo me si poteva fare. Pensavo che la rimonta sarebbe stata un po’ più semplice, invece non è stato così perché soprattutto i primi giri ci siamo dati molto fastidio e abbiamo perso tempo da quelli davanti. Poi tornare su è difficile”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nella MotoGP attuale infatti i sorpassi sono molto difficili e le rimonte non sono sempre una passeggiata. Ne sa qualcosa proprio il pilota del team Gresini, che scattava dalla terza fila. Una partenza non ottimale lo ha costretto a ricostruire la sua gara, che almeno fino alla caduta era buona: “La gara è stata molto dura. Ma a parte la caduta sono contento perché il mio passo era buono. Ero competitivo, ho provato a recuperare qualche posizione perché la partenza non è stata buona, mi si è impennata la moto, ma ha fatto così tutto il weekend, però alla fine ero molto vicino al podio. Ho spinto molto e sono caduto. Ma la MotoGP è così, ho l’esperienza per capirlo adesso. A Barcellona vedremo, per me è una bella pista e di solito sono veloce. Ogni anno però è diverso”.

Bastianini entra poi nel dettaglio e spiega il motivo della caduta, da attribuire non solo all’aver spinto troppo ma anche a una questione aerodinamica, che al Mugello viene esasperata per via delle elevatissime velocità: “La gomma morbida secondo me era la scelta giusta perché ero veloce, riuscivo a fare percorrenza, fermarmi bene. Secondo me ne avevo, però purtroppo al Mugello quando c’è qualcuno davanti con la velocità che si fa non è mai facile, in quella frenata ho esagerato. Ho frenato come quando non avessi nessuno davanti, ma con le ali diventa complicato”.