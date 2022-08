MotoGP | Bastianini: "Voglio essere più costante"

Una pausa estiva tra le più lunghe mai viste nel Campionato del Mondo MotoGP. Cinque settimane di stop che hanno permesso al Team Gresini MotoGP di riposare, ricaricare le batterie e ripartire con slancio in vista di una seconda parte di stagione molto impegnativa. Si riparte da Silverstone, prima tappa delle nove rimaste sul calendario.

Il tracciato inglese, tra i più lunghi e complessi del calendario, è apprezzatissimo da entrambi gli alfieri Gresini, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio. Per il numero 23 addirittura un podio all’esordio (nel lontano 2014 – classe Moto3), mentre il 49, in 4 apparizioni tra Moto3 e Moto2, ha sempre centrato almeno la top 10 (5º posto lo scorso anno come miglior risultato).

"Finalmente si riparte. La pausa è stata molto utile per resettare e mettere a fuoco gli errori commessi nella prima parte di stagione. Silverstone mi piace molto e dove voglio assolutamente ottenere un buon risultato per tornare ai nostri livelli. Siamo stati troppo altalenanti fino ad ora, e in questa seconda parte vogliamo essere più costanti", ha detto Bastianini.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Silverstone è una pista pazzesca. A me piacciono praticamente tutte, ma questa è davvero fantastica. Arriviamo dopo una buona pausa che ci è servita a ricaricare le batterie tra vacanza, allenamenti e WDW. Siamo sicuramente pronti: la speranza è ripartire da dove abbiamo lasciato e continuare a costruire per tutta la seconda parte di stagione", ha aggiunto Di Giannantonio.

Corsi e ricorsi storici

La Gresini Racing ha saggiato il podio inglese di Donington Park in varie occasioni all’inizio degli anni 2000, grazie ai soliti Sete Gibernau e Marco Melandri. A Silverstone il miglior risultato nella classe regina rimane il primo podio Aprilia Team Gresini firmato da Aleix Espargaro lo scorso anno.