MotoGP | Bastianini: visita martedì prima di decidere per Austin

Il nuovo pilota ufficiale della Ducati è caduto nella prima Sprint della stagione, al Gran Premio del Portogallo, quando è stato colpito da Luca Marini. Nella caduta, Enea Bastianini ha riportato una frattura alla scapola destra (la parte posteriore della spalla), che ha portato all'immobilizzazione dell'area ed è stato dichiarato non idoneo a continuare a partecipare al round portoghese.

Una volta arrivato in Italia, Bastianini si è sottoposto ad ulteriori controlli e, insieme ai medici, ha deciso di non sottoporsi ad un intervento chirurgico, optando per un trattamento conservativo, con riposo ed esercizi di riabilitazione. Dopo non aver concluso la Sprint e non aver preso parte alla gara lunga in Portogallo, Bastinini non si è recato nemmeno in Argentina, aggiungendo due nuovi zero in una classifica che, dopo i primi due round della stagione, lo vede ancora senza aver marcato punti.

Questo martedì il pilota della Ducati si sottoporrà nuovamente ad un controllo medico a Forlì per valutare lo stato del suo infortunio e se sarà in grado di recarsi negli Stati Uniti e partecipare alla gara del fine settimana. Se i medici gli daranno il via libera al viaggio, il pilota dovrà comunque sottoporsi ad un ulteriore controllo da parte dei dottori del campionato giovedì ad Austin.

La Ducati è obbligata per regolamento a schierare due piloti questo fine settimana, quindi in previsione di quanto potrebbe accadere, il collaudatore di Borgo Panigale Michele Pirro sarà a disposizione della squadra se Bastinini non potrà gareggiare.

L'anno scorso, alla sua seconda stagione nella classe regina e alla prima con il Gresini Racing, Bastianini ha conquistato la vittoria nella prova di apertura del campionato, allora disputata in Qatar, e ha ripetuto uno storico trionfo al Gran Premio delle Americhe, che nel 2022 era la quarta gara della stagione. L'italiano, partito quinto in griglia, si è reso protagonista di una spettacolare rimonta nella parte finale della gara per precedere Alex Rins di due secondi e Jack Miller, che ha completato il podio, con un gap di 2"3.

La spettacolare stagione di Bastinini, al suo secondo anno in MotoGP, gli è valsa la promozione nel team ufficiale Ducati ed ha ispirato Marco Bezzecchi, che ha ottenuto la sua prima vittoria nel Gran Premio d'Argentina in sella a una Ducati satellite del team VR46 ed ora guida la classifica generale con 50 punti, nove in più del campione del mondo Pecco Bagnaia.

