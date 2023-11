MotoGP | Bastianini torna "Bestia" a Sepang, Bagnaia 3° e riallunga

Dopo il quarto posto di ieri nella Sprint aveva detto che sperava di essere tornato, ma ora ne siamo certi. La MotoGP ha ritrovato Enea Bastianini, che a Sepang si è reso protagonista di un vero e proprio capolavoro, ritrovando la vittoria in un Gran Premio della Malesia che ha comandato dall'inizio alla fine.

Una grande risposta anche ai rumors che iniziavano a parlare con insistenza di un possibile scambio tra lui e Jorge Martin nella prossima stagione, che dimostra che a Borgo Panigale però hanno fatto bene a continuare ad avere fiducia nel riminese, che aveva solo bisogno di ritrovare il feeling giusto con la Desmosedici GP dopo gli infortuni che hanno segnato il suo 2023.

"Bestia", che non comandava una gara della MotoGP proprio dal Gran Premio della Malesia dell'anno scorso, è partito benissimo dalla prima fila e si è subito portato in testa, tallonato da Alex Marquez, con a seguire i due contendenti al titolo, Pecco Bagnaia ed il già citato Martin.

Si pensava ad una gara di grande gestione, soprattutto nei confronti della gomma anteriore, invece Bastianini ha subito impresso un ritmo incredibile, girando con grande regolarità sul passo dell'1'59" basso. Solo Marquez, forte della vittoria nella Sprint di ieri, ha provato per qualche giro a stargli nella scia, ma molto presto ha capito che oggi ci sarebbe stato poco da fare.

Verso metà gara, infatti, il divario tra i primi due si è attestato a circa un secondo e poi Enea lo ha amministrato molto bene fino alla bandiera a scacchi, centrando così la sua quinta vittoria nella classe regina. Un riscatto importante per una stagione che fin qui era stata troppo brutta per essere vera.

Per Alex Marquez si tratta invece probabilmente del weekend migliore della sua carriera nella top class, quindi lui ed il Gresini Racing devono essere molto soddisfatti del grande lavoro fatto in Malesia, anche perché pure oggi è riuscito ad essere più veloce dei due che si stanno giocando il Mondiale.

E veniamo proprio a loro, perché sta diventando una vera e propria battaglia di nervi, che si gioca punto su punto. Oggi a spuntarla è stato Bagnaia, alla fine terzo alla bandiera a scacchi proprio davanti a Martin. Questo vuol dire che ha riguadagnato tre punti nei confronti del madrileno, riportandosi a +14. Un punto in più rispetto a quando era arrivato in Malesia e quando ora ce ne sono 74 in palio prima di chiudere la stagione.

Il duello tra i due è durato pochi giri, perché nelle primissime fasi il portacolori del Prima Pramac Racing ha provato per due volte a sorpassare il campione del mondo in carica, che però in entrambi i casi gli ha risposto prontamente incrociando la linea e rimettendosi davanti. In particolare, è stato spettacolare il modo in cui ha tenuto duro all'esterno della curva 5 per stare davanti.

A quel punto Martin è andato piuttosto rapidamente in difficoltà, come mai prima nella seconda parte di stagione, e Pecco quindi si è potuto permettere di amministrare un terzo posto prezioso, visto che forse avrebbe dovuto rischiare troppo per andare a riprendere i primi due. Il gap di quasi 7" sul rivale invece gli ha fatto vivere un finale piuttosto tranquillo.

I primi quattro hanno fatto una gara un po' a parte rispetto al resto del gruppo, ma un bravo se lo merita anche Fabio Quartararo, che dopo una bella partenza è riuscito a portare la sua Yamaha al traguardo al quinto posto, riscattando la Sprint disastrosa di ieri. Nella media della stagione, tra le altre cose, è stata una buona gara per le M1, perché anche Franco Morbidelli è riuscito a piazzarsi settimo con una bella rimonta dalla quinta fila.

Tra di loro c'è un Marco Bezzecchi che oggi non ha potuto tenere il ritmo dei migliori ed ha visto anche terminare definitivamente il suo sogno iridato, anche se va detto che ormai era alimentato solo dall'aritmetica. Gli 89 punti di ritardo del pilota della Mooney VR46 non gli lasciano più speranze. Di contro, il contemporaneo ritiro di Brad Binder ha di fatto scolpito nella pietra il suo terzo posto nel Mondiale, visto che ora ci sono 69 lunghezze a separarlo dal pilota della KTM.

Continuando a scorrere la classifica, in ottava posizione c'è la migliore delle KTM, che è quella di Jack Miller, che precede poi l'altro tandem italiano formato dalle Ducati di Fabio Di Giannantonio e Luca Marini, vicinissimo alla firma per diventare pilota ufficiale Honda nel 2024.

Deludente il weekend dell'Aprilia: la sola RS-GP al traguardo è stata quella di Maverick Vinales, che però non è andato oltre all'11° posto. E' andata anche peggio alla Honda, che si è dovuta accontentare del 13° posto di Marc Marquez. Così come non è stata particolarmente brillante la wild card del campione del mondo in carica della Superbike, lo spagnolo Alvaro Bautista, che ha incassato un gap di ben 53 secondi con la sua Ducati, chiudendo in 17° posizione.