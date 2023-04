MotoGP | Bastianini: test con la Panigale e check-up. Ducati lo aspetta a Jerez

Il pilota della Ducati ha subito un impatto laterale con il collega Luca Marini (VR46) prima della fine del secondo giro della prima Sprint della storia della MotoGP, durante il Gran Premio del Portogallo, svoltosi il 25 marzo.

A seguito della collisione, entrambi i piloti sono finiti a terra, con Enea Bastianini che ha sfortunatamente subito un forte colpo alla schiena sull'asfalto, che gli ha provocato la frattura della scapola destra.

Il giorno successivo il romagnolo si è recato in Italia dal dottor Porcellini a Forlì, dove è stato confermato l'infortunio e si è deciso di non sottoporlo ad un intervento chirurgico, optando per un recupero conservativo basato su riposo ed esercizi di riabilitazione, rinunciando a correre in Argentina e sperando di poter rientrare in gara al Gran Premio degli Stati Uniti.

Tuttavia, un ulteriore controllo effettuato martedì 11 aprile, prima dell'evento di Austin, ha stabilito che il pilota non aveva ancora recuperato a sufficienza e che avrebbe dovuto continuare il suo processo di riabilitazione.

In attesa di un annuncio ufficiale, Ducati ha confermato a Motorsport.com che Bastiaini si recherà a Jerez con l'intenzione di prendere parte al Gran Premio di Spagna.

Prima di ciò, il pilota proverà una Ducati Panigale sul circuito di Misano lunedì, con un ulteriore controllo con il dottor Porcellini martedì, in attesa dell'autorizzazione medica. Ducati si aspetta quindi che il pilota faccia il suo rientro nel fine settimana.

Bastianini dovrà superare un controllo da parte dei medici del campionato giovedì per ottenere il via libera, e dovrebbe scendere in pista venerdì mattina per le prime prove del weekend per testare le sue condizioni, a quel punto capirà se è in grado di continuare il Gran Premio.

Il collaudatore Michele Pirro, che ha sostituito Enea ad Austin, non è stato convocato per Jerez, quindi non c'è la possibilità di sostituirlo nuovamente.

Oltre alla lunga gara di domenica a Portimao, Bastianini ha saltato tutte e quattro le gare in Argentina e ad Austin per infortunio, quindi è a zero punti nella classifica generale del campionato, attualmente guidata da Marco Bezzecchi con 54 punti.

Oltre ad Enea, anche Pol Espargaró non ha potuto prendere parte a nessuna delle gare finora in calendario dopo essersi infortunato venerdì a Portimao. Marc Marquez, invece, infortunatosi nella gara lunga in Portogallo, ha saltato l'Argentina e Austin ed è in attesa di sapere se si ripresenterà a Jerez. Il pilota della Honda è 16° in classifica generale, con sette punti.

Caída Bastianini en Portimao