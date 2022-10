MotoGP | Bastianini: "Qui voglio ancora attaccare"

Il quarto tempo nella classifica cumulativa sembrava la buona notizia del venerdì di Enea Bastianini e Sepang. Il pilota del Gresini Racing è tra quelli che hanno montato una gomma soft nei minuti conclusivi della prima sessione di prove libere e in questo modo è riuscito ad anticipare la pioggia, che ha negato a tutti la possibilità di migliorarsi nel turno pomeridiano.

Nonostante questo, il ducatista non è convintissimo di aver fatto la scelta giusta, perché il suo time attack non è stato buono quanto avrebbe voluto: "Non sono riuscito a sfruttarla del tutto, ed è un po' un peccato. A parte quello, sono in Q2, quindi va bene", ha tagliato corto.

Anzi, delle due, "Bestia" pare molto più preoccupato per le difficoltà che ha incontrato nella FP2, perché sul bagnato la sua Desmosedici GP non sembrava volerne sapere di assecondarlo, quindi si prospetto un weekend impegnativo se dovesse continuare a piovere anche sabato e domenica.

"Pomeriggio non mi sono trovato, non avevo per nientre trazione. Avevo tanto spinning su entrambi i rettilinei, quindi non riuscivo proprio a fare strada. Anche in frenata avevo un po' di front lock. Nel caso in cui domani dovesse essere bagnato, dobbiamo fare sicuramente qualcosa di grosso".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Di contro, se invece il sole dovesse tornare a fare capolino sul tracciato malese, il passo gara sembra essere piuttosto interessante, anche se il livello non è alto come quello dei test pre-campionato svolti sulla stessa pista.

"Sul passo penso di poter essere competitivo, anche se avevo ho grip rispetto al test, ma vedo che è un discorso che vale più o meno per tutti. Dovrò cercare di fare qualcosa di diverso, magari cambiando un po' anche le linee. Sicuramente però sull'asciutto va molto meglio che sul bagnato. Anzi, direi bene".

Con 42 punti da recuperare su Pecco Bagnaia, nella corsa al titolo ormai non ha più niente da perdere, ma i 15 di ritardo sull'Aprilia di Aleix Espargaro rendono lecite le speranze di un podio iridato. Nonostante questo, per Enea non sembra ancora arrivato il momento di cominciare a fare calcoli.

"Il mio atteggiamento sarà quello che ho sempre avuto finora, quindi cercherò di ottenere il massimo. Poi non lo so, vedremo anche domenica, valutando certe situazioni. Il mio obiettivo comunque è sempre quello di attaccare il più possibile, almeno qui. Poi a Valencia vedremo", ha concluso.