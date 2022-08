MotoGP | Bastianini: "Proveremo a lottare per la vittoria a Misano"

Terz’ultimo appuntamento europeo del Campionato del Mondo MotoGP con tappa casalinga per il Team Gresini Racing MotoGP con Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio pronti per tornare protagonisti tra le curve amiche del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

C’è da riprendersi la scena domenicale per quel che riguarda Enea Bastianini, sfortunato nell’ultima uscita austriaca dopo la prima pole position di categoria, mentre per Fabio Di Giannantonio è il momento di puntare con costanza alla top 10.

Corse e ricorsi storici

A Misano si corre dal 2007: in quell’edizione Marco Melandri fu il migliore degli italiani al traguardo (4º dietro a Stoner, Vermeulen e Hopkins), mentre per il primo e unico podio MotoGP targato Gresini Racing sul tracciato casalingo bisognerà aspettare fino al 2012 con il terzo posto di Alvaro Bautista.

Sul Marco Simoncelli World Circuit Enea Bastianini è un vero e proprio specialista: una vittoria e un secondo posto in Moto3 (2015 e 2016 vestito Gresini), una vittoria in Moto2 nel 2020 sulla via del titolo mondiale, e ben due podi lo scorso anno all’esordio in MotoGP.

"Non so se saremo in grado di lottare per la vittoria a Misano, ci sono tanti piloti velocissimi su questo tracciato, soprattutto tra gli italiani. Ovviamente ci proveremo, è innegabile che sia tra i miei circuiti favoriti e abbiamo tanta voglia di cancellare la pessima domenica di Spielberg", ha detto Enea.

Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche il ruolino di Fabio Di Giannantonio grida trionfi: podi in Moto3 (2017 e 2018) e podio in Moto2 nel 2019. Il 49 già quest’anno ha dimostrato di esaltarsi tra le curve di casa (vedi Mugello).

"Misano è Misano, un weekend diverso e speciale. È un tracciato pazzesco e il tifo di casa è sempre incredibile. Ci sono tanti eventi, ci sarà un casco speciale… in generale tanta energia positiva nell’aria. Veniamo da un risultato positivo in Austria e non ci resta che continuare così, magari regalando un po’ di show a chi verrà a sostenerci", ha aggiunto "Diggia".