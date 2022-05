MotoGP | Bastianini per ora scarta la carena 2022 della Ducati

Vincitore del round di apertura in Qatar e del Gran Premio delle Americhe dopo una spettacolare rimonta, Enea Bastianini è ancora nelle posizioni di vertice del Mondiale, terzo a soli 20 punti dal leader Fabio Quartararo, nonostante disponga di una Ducati 2021 affidata alla gestione del Gresini Racing.

Questi numeri spettacolari, al suo secondo anno nella classe regina, hanno spinto la Ducati ad offire al 24enne il kit aerodinamico completo (carena ed ali) della GP22, lo stesso che montano le due Desmosedici GP del team ufficiale (Pecco Bagnaia e Jack Miller), quelle del Pramac Racing (Jorge Martin e Johann Zarco), e quella di Luca Marini nel box Mooney VR46.

Bastianini ha avuto modo di provare questa nuova aerodinamica nei test di Jerez, svoltosi meno di 15 giorni fa, dopo il Gran Premio di Spagna, ma dopo averla provata a fondo, per il momento ha deciso di non utilizzarla.

Per regolamento, i piloti della MotoGP possono effettuare una sola omologazione a stagione, oltre a quella con cui iniziano il campionato. Dunque, se dovesse decidere di utilizzarla ora, non potrebbe usufruire di ulteriori miglioramenti nel corso dell'anno.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Per il momento Enea ha deciso di non montarla ed aspetterà il prossimo test a Barcellona (6 giugno) per provarla di nuovo", ha spiegato a Motorsport.com un membro del Gresini Racing.

Esteticamente, il kit aerodinamico 2022 è leggermente più filante rispetto a quello 2021 e, sulla carta, rende la Ducati più agile. Tuttavia, "Bestia" per ora ha rifiutato di omologarlo. "Al momento si trova più a suo agio con la moto dell'anno scorso", dicono dal box Gresini.

Tuttavia, il pilota riminese sa che Ducati, da un momento all'altro (forse proprio in occasione del test di Barcellona), offrirà ai piloti con la Desmosedici GP22 un aggiornamento aerodinamico, e in Gresini dicono che probabilmente Enea aspetterà quella nuova versione della carena nella speranza che Ducati ne realizzi un esemplare in più anche per lui.