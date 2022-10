MotoGP | Bastianini: "Oliveira ha distrutto il mio giro"

L'obiettivo per Phillip Island era quello di provare a ridurre i 39 punti che lo separano dalla vetta della classifica iridata, ma ora pare davvero arduo che Enea Bastianini possa portare a termine la sua missione, visto che i suoi principali antagonisti nella corsa al titolo gli sono tutti davanti sullo schieramento di partenza del Gran Premio d'Australia.

Il suo sabato era già cominciato in salita, con la sua Desmosedici GP molto nervosa che gli aveva impedito di centrare la Q2. Poi ci ha pensato Miguel Oliveira a complicargli la vita all'ultimo giro della Q1: il portoghese lo ha ostacolato, impedendogli di passare il taglio, ma non è tutto. Una sua prova di partenza illegale ha infatti dato vita ad una bandiera gialla che ha portato alla cancellazione del tempo di "Bestia", arretrato così dal 13° al 15° posto in griglia.

"E' andata così così. Stamattina per me è stato impossibile riuscire ad entrare direttamente nella Q2. Ci ho provato con tutte le mie forze, ma la situazione era critica, perché la moto si muoveva molto, quindi era molto complicato essere veloce nell'inserimento delle curve più veloci. Pomeriggio penso che abbiamo fatto un passo avanti, quindi ero più competitivo ed ero pronto, ma avete visto tutti cosa è successo all'ultimo giro, quindi ormai non possiamo più farci niente", ha detto Bastianini a fine giornata.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quando poi gli è stato chiesto quale fosse stato nello specifico il problema con Oliveira, ha aggiunto: "Ha fatto una prova di partenza durante l'ultimo giro e questo ha generato una bandiera gialla. E' abbastanza strano, perché non è consentito fare una cosa del genere durante un turno. Come se non bastasse, quando è ripartito ha distrutto il mio giro".

Enea spera ancora che gli possa essere restituito il 13° posto in griglia, che sarebbe almeno un piccolo aiuto nella rimonta che sarà chiamato a fare domani. Un altro potrebbe essere dato dalla gestione delle gomme, una delle sue armi, che potrebbe essere uno dei fattori chiave domani, anche se al momento non è ancora chiaro quale sia la scelta giusta.

"Qui a Phillip Island abbiamo visto tante gare di gruppo e questo potrebbe aiutarmi a recuperare diverse posizioni, ma ora è presto per dirlo. Vedremo anche cosa decideranno i commissari, perché penso che dovrei partire 13° e non 15°. Sarà fondamentale anche prendere la decisione giusta per quanto riguarda le gomme: qui è molto complicato, perché ne ho provate diverse, ma per ora non ho capito molto. Penso che la dura possa essere la scelta giusta al posteriore, ma la dovrò riprovare domattina", ha concluso.