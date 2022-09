MotoGP | Bastianini: "Occhio di riguardo per Pecco ma voglio vincere"

La qualifica era sempre stata il suo tallone d'Achille, ma ora Enea Bastianini sembra averci preso davvero gusto a partire davanti in MotoGP. Dopo aver firmato la sua prima pole position nella classe regina in Austria, oggi a Misano ha chiuso con il terzo tempo, ma avrà la chance di guadagnare anche una posizione grazie ad una penalità inflitta a Pecco Bagnaia.

Tuttavia, il pilota del Gresini Racing non si aspetta una gara facile domani, perché sono tanti i piloti che sono accreditati di un buon ritmo. Inoltre, non è escluso che ci possano essere condizioni insidiose come quelle di oggi, con una pioggia leggera che ha condizionato i primi minuti, imponendo ai piloti di cercare limite giro dopo giro.

"Come sempre, anche domani sarà una gara molto tosta. Oggi la qualifica è stata difficile, perché all'inizio pioveva e soprattutto sui cordoli non c'era grip. Poi, giro dopo giro, è andata sempre meglio. Per domani la seconda è una buona posizione di partenza, ma siamo tanti ad essere veloci e ad avere un bel ritmo, compresi Fabio e le due Aprilia, quindi vediamo", ha detto Enea.

In situazioni come quelle odierne, non bisogna avere paura di rischiare per portare a casa il risultato: "I primi giri penso che sia una questione di coraggio. A Portimao mi era andata male (nelle stesse condizioni), qui invece è andata bene. Quindi non si riesce sempre ad ottenere ciò che si vuole, ma oggi è andata come speravo".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il meteo incerto potrebbe condizionare anche le scelte di gomme e di strategie: "Se le condizioni sono quelle di oggi, sarebbe da slick, ma sarebbe una situazione molto critica: perché basterebbe qualche goccia in più per fare un disastro, perché commettere un errore è molto facile. Credo che dipenderà anche dalla scelta delle gomme, perché in quel caso utilizzeremo delle soft anche all'anteriore e sarebbe tutto diverso".

"La strategia di domani la dobbiamo ancora buttare giù. Dipenderà anche delle condizioni, perché in base a quelle sceglieremo anche le gomme. Sarebbe bello riuscire a mettermi davanti e a scappare, ma non so ancora se sarebbe la cosa migliore da fare", ha aggiunto.

In ottica gara, c'è anche qualcosa che si può imparare dal poleman Jack Miller: "Nel T4 fa qualcosa di incredibile, proprio nelle ultime due curve. Penso di aver capito come fa, ma ora bisognerà provare a metterlo in pratica".

Inevitabilmente sono arrivate tante domande sulla possibilità di provare ad aiutare Pecco Bagnaia nella rincorsa a Fabio Quartararo nel Mondiale, a maggior ragione ora che il suo futuro nel team ufficiale Ducati è un qualcosa di sigillato.

"Avrò sempre un occhio di riguardo, perché si sta giocando il titolo, ma comunque farò la mia gara e proverò a portarla a casa. Siamo qui per questo e nessuno mi limita in questo. Anche perché la livrea di domani sarà speciale, qualcosa di incredibile (probabilmente dedicata a Fausto Gresini), quindi voglio cercare di dare il massimo", ha concluso.