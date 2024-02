MotoGP | Bastianini: “Nuova aerodinamica meglio sull’80% della pista”

Il cronometro, si sa, non è il focus dei test. Questo è un mantra che si ripete a ogni inverno, a ogni sessione di test… Eppure oggi Enea Bastianini ha lasciato tutti a bocca aperta quando, nella seconda giornata a Sepang, ha firmato un 1’57”134 che è diventato anche il nuovo record della pista. Il pilota Ducati sembra essersi adattato piuttosto bene alla Desmosedici GP24, a giudicare dal riferimento che ha quasi sfiorato l’abbattimento del muro del 57.

Tira un sospiro di sollievo Bastianini, che si toglie la soddisfazione di comandare la classifica dei tempi e precedere il compagno di squadra e campione del mondo: “È sempre bello essere davanti! È stata una giornata abbastanza buona, stamattina abbiamo avuto qualche piccolo problemino, ma l’abbiamo risolto abbastanza in fretta. Ovviamente non ero riuscito a fare il time attack, quindi mi sono concentrato sul mettere a posto la moto. Ciò su cui devo lavorare di più è il time attack, ho cercato di fare un tempo ed è andata bene, ma sicuramente è il punto in cui devo concentrarmi per migliorare in vista della stagione”.

Ad ogni modo, il romagnolo sorride anche perché non si è solo mostrato il più veloce, ma ha anche dato prova di avere una grande fiducia in sella alla nuova Ducati, di cui approva le novità: “Penso che abbiamo fatto un bel lavoro con le gomme usate, abbiamo provato la nuova aerodinamica e mi è piaciuta. Poi abbiamo testato anche un nuovo scarico, non male anche quello. Nel complesso è andata piuttosto bene. Ci sono delle aree su cui lavorare, ma come base di partenza mi piace molto”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea Bastianini è arrivato ai test di Sepang pienamente recuperato dai problemi fisici che l’hanno condizionato lo scorso anno e mostra una nuova consapevolezza: “Nel 2023, quando avevo provato la moto non ci andavo molto d’accordo. Diciamo che su questa pista ero stato abbastanza veloce, ma dovevo faticare tanto per ottenere il tempo, invece oggi ci arrivavo con facilità. Credo che la moto 2024 sia uno step rispetto alla vecchia”.

Sulla nuova Ducati è stata provata anche una nuova aerodinamica che ha trovato riscontri positivi da parte di entrambi i portacolori ufficiali. Ne è meno convinto Jorge Martin, ma Bastianini sostiene che le novità sono dei grandi passi avanti: “Sinceramente a me sembrava meglio nell’80% delle zone della pista, quindi credo che sia la scelta giusta continuare con la carena nuova. Infatti, ho girato tutt’oggi con quella carena. È anche vero che Martin ha uno stile di guida completamente diverso dal mio. Quindi non è detto che qualcosa che va bene per uno poi vada bene anche per l’altro, anzi”.

Forse durante i test invernali, dominare così la classifica non conta troppo, ma per Bestia, che viene da una stagione complicata, è un buon inizio. Il miglior crono con tanto di record infonde fiducia: “Sto lavorando per arrivare al top. Sono solo test, essere davanti oggi lascia il tempo che trova, però è motivante, ma soprattutto lo è sentirsi bene, a proprio agio, con lo stesso team e le stesse persone. Questo mi dà ancora più fiducia”. Fino a qui, tutto bene.