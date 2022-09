MotoGP | Bastianini: "Non ho risposto alla prima chiamata di Ducati"

Enea Bastianini ha coronato il sogno che aveva fin da bambino: l'anno prossimo sarà un pilota ufficiale della Ducati e la notizia è arrivata proprio pochi giorni prima della sua gara di casa, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, che andrà in scena a Misano questo fine settimana.

Inevitabilmente, il pilota riminese è stato uno dei protagonisti delle conferenze che hanno aperto il lungo fine settimana romagnolo e l'argomento che ha fatto da padrone è stata la sua promozione dal Gresini Racing al team Rosso Ducati, nel quale dividerà il box con Pecco Bagnaia.

"E' un sogno per me poter correre il prossimo anno con il Factory Team Ducati. Sono molto motivato, ma so anche che sarà una sfida molto dura, perché ci sarà molta più pressione. Sono molto contento anche di diventare il compagno di Pecco, perché siamo amici da quando siamo bambini, ma divideremo il box per la prima volta e sono impaziente di vedere come sarà", ha detto Bastianini.

Enea ha anche rivelato di non aver risposto subito alla chiamata che gli ha cambiato la vita: "In realtà, alla prima chiamata non ho risposto, perché ero fuori con la moto. Mi sono fermato in un parcheggio per vedere chi fosse: era Gigi (Dall'Igna) e a quel punto ho immaginato che fosse la chiamata che avrebbe riguardato il mio futuro. E' stata una bella emozione".

Fino a quel momento, ha giurato di non avere idea di quale potesse essere il suo destino. "Non mi sono fasciato troppo la testa. Come ho detto sempre, in entrambi i casi ero contento, anche se ovviamente essere nel team ufficiale è un qualcosa in più e dovrò lavorare ancora più duramente. Onestamente, però, non mi ero creato una grande aspettativa, sia positiva che negativa".

Enea Bastianini, Gresini Racing MotoGP Photo by: Dorna

Proprio per questo, il dualismo con Jorge Martin non lo ha condizionato troppo neanche nelle ultime uscite. "Penso che per la Ducati non sia stato facile prendere questa decisione, perché anche Jorge è un pilota molto veloce. Ma in queste gare per me è stato importante fare un buon lavoro, non tanto per questa situazione, ma per me, perché so di non essere stato costante nella prima parte della stagione e di dover migliorare su questo aspetto per diventare un contendente al titolo".

Riguardo al futuro compagno di box, ha aggiunto: "Penso di poter imparare tanto da Pecco, perché è molto veloce, ma sa anche gestire molto bene il weekend in tutte le occasioni. Ma penso che anche lui possa avere l'opportunità di imparare qualcosa da me".

Sulla durata del suo contratto, se sarà 1+1 o di due anni, invece non si è sbilanciato: "Non lo sappiamo ancora bene, nel senso che potrebbe essere entrambe le cose".

Con il passaggio in Ducati, seguirà le orme del suo idolo Casey Stoner, che recentemente ha dispensato anche consigli a Bagnaia. Quindi potrebbe essere l'occasione giusta per creare un filo diretto con l'australian. "Sarebbe molto motivamente per me, sarebbe bello sentire le sue opinioni e sapere cosa pensa della mia guida", ha concluso.