MotoGP | Bastianini: "Morbidelli nel mezzo due volte, non è accettabile"

Quello di Assen è stato un venerdì in linea con questa prima metà di stagione per Enea Bastianini, con tanti alti e bassi. La giornata è iniziata in salita, con una brutta caduta alla curva 1 e l'ultimo tempo sotto al diluvio della FP1. Nel turno pomeridiano, con la pista che andava asciugando, il pilota del Gresini Racing però ha piano piano ritrovato quel feeling che aveva un po' perso con la sua Ducati e sembrava potersi infilare nella top 10 senza troppi problemi.

Sulla sua strada però ha trovato un ostacolo di nome Franco Morbidelli, che per ben due volte ha rallentato davanti a lui rimanendo in traiettoria, obbligandolo a rallentare e relegandolo in 11° posizione, staccato di soli 4 millesimi da quel decimo posto che avrebbe voluto dire Q2 provvisoria. Per questo "Bestia" ha protestato e i commissari hanno accolto la sua lamentela, infliggendo al pilota della Yamaha una long lap penalty da scontare nella gara di domenica.

"Franco è rimasto nel mezzo per due volte di fila, perché comunque ha sbagliato sia nel penultimo giro, che è andato sul verde, poi è rientrato e ha chiuso il gas, rallentandomi, e poi lo ha fatto di nuovo all'ultimo giro", ha detto Bastianini riguardo all'episodio incriminato con il connazionale.

"La seconda volta è stato anche pericoloso, perché è successo in una curva abbastanza veloce e me la sono anche vista un po' brutta oltre ad aver perso il giro. Non lo avrà fatto sicuramente apposta, però doveva fare più attenzione. Io ho provato a schivarlo e sono riuscito a rimanere in pista, ma ho perso la possibilità di andare in Q2. In MotoGP però non è accettabile", ha aggiunto.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La buona notizia, però, è che le previsioni per domani mattina iniziano a lasciare qualche speranza di lavorare sull'asciutto e il feeling che ha costruito oggi sembra poter essere un'ottima base di partenza per recuperare ciò che ha perso oggi.

"Spero che sia asciutto, perché mi sono trovato bene pomeriggio. Diciamo che sono tornato a divertirmi e che Assen mi è piaciuta con questa moto, che è molto più stabile di quella con cui correvo l'anno scorso. Da questo punto di vista è stata una giornata positiva e spero che domani riusciremo anche a fare un altro piccolo step. Poi è tornato 'Pigiamino' e nel box abbiamo lavorato bene", ha detto, facendo riferimento anche al ritorno del capo tecnico Alberto Giribuola, assente lo scorso weekend in Germania per la positività al COVID-19.

Infine, ha raccontato il brutto incidente della FP1, avvenuto a velocità davvero sostenuta, nel quale ha rischiato di arrivare anche a sbattere contro le barriere.

"Ho preso una brutta botta. Il posteriore ha spinnato molto sul rettilineo, perché c'era tantissima acqua. Prima di andare sul freno ha ripreso grip e quindi ho fatto aquaplaning, perché ormai non avrei potuto frenare troppo bruscamente".

Infatti, anche Enea si è unito al coro di quelli che ritengono che in caso di bagnato ci siano alcuni tratti del tracciato abbastanza al limite: "La pista ha veramente tantissimo grip, ma quando c'è così tanta acqua ci sono due o tre punti in cui rimangono delle pozze importanti e quando ci passi sopra rischi sempre di andare in aquaplaning. Quindi le condizioni sono molto critiche".