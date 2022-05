MotoGP | Bastianini: "Mondiale? Non mi tiro indietro, ma..."

Probabilmente neanche nei suoi sogni più belli Enea Bastianini avrebbe immaginato di arrivare al Mugello come il migliore dei piloti della pattuglia Ducati, ma soprattutto come l'unico ad aver già vinto tre gare in questa stagione di MotoGP. L'ultima proprio due settimane fa a Le Mans.

Nonostante questo, il pilota del Gresini Racing per il momento tentenna ancora quando gli si fa la fatidica domanda sulle sue possibilità di lottare per il Mondiale: "Non mi tiro indietro, ma preferisco guardare ancora gara per gara. Devo ancora dimostrare tanto, perché è vero che ho fatto tre vittorie, ma anche delle gare un po' così così. Voglio essere più efficace dappertutto, senza fare troppi errori", ha detto Enea, terzo in classifica a -8 da Fabio Quartararo, subito dopo il termine della conferenza che ha aperto il Gran Premio d'Italia.

Un weekend che ha sempre un fascino particolare per tutti i piloti italiani, Bastianini compreso: "La pressione c'è sempre, ma qua è più bello, perché si corre in casa: ci sono tanti tifosi italiani, il pubblico di Ducati, i miei amici, quindi è molto bello".

C'è poi una curiosità legata a "Bestia". Se a Misano ha da sempre una tradizione positiva, con la sua prima vittoria in Moto3 ed il primo podio in MotoGP, al Mugello non è mai riuscito a conquistarsi la top 3. Ma secondo lui non c'è mai stata l'occasione giusta.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Non c'è un motivo tecnico, penso più ad alcune situazioni in Moto2. In Moto3 lo sappiamo bene qual è il problema: lì devi avere sempre la scia ed essere al posto giusto nel momento giusto. Mi ricordo nel 2017, che mi sono ritrovato secondo al penultimo giro e 18° all'ultimo, quindi si fa fatica. Invece in Moto2 avevo fatto bene al mio esordio, poi nel 2020 qui non abbiamo corso. L'anno scorso invece in MotoGP non sono neanche partito, quindi non ho avuto tante chance".

Le previsioni parlano di un'affluenza minore del previsto per la gara di sabato, ma Enea, come anche tanti altri colleghi, sembra convinto che alla fine il pubblico non mancherà: "Sicuramente sarà tanto. Lo sappiamo, al Mugello è sempre stato così. Sicuramente poi sarà più dell'anno scorso (ride, lo scorso anno era a porte chiuse), quindi è bello tornare alla normalità. Non so quante persone ci saranno sugli spalti e sul prato, ma quelli che ci saranno saranno belli 'presenti'".

Infine, riguardo agli avversari più temibili per questo fine settimana, ha detto: "Sono curioso di vedere Quartararo e le Aprilia, che riescono a scorrere molto nelle curve, quindi potrebbero essere molto veloci qui. Poi ovviamente noi della Ducati siamo bene o male sempre lì".