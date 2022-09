MotoGP | Bastianini: “Mai pensato di non provarci perché c’era Pecco”

La gara di casa di Enea Bastianini si è presentata con tutte le carte in regola per essere perfetta e per soli 34 millesimi non ha sfiorato la perfezione: il pilota del team Gresini partiva dalla pole e a Misano si è piegato solo a un incredibile Pecco Bagnaia, autore di una solida gara che gli consente di rilanciarsi in campionato prepotentemente.

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli abbiamo avuto un piccolo assaggio di quella che sarà la lotta fra compagni di squadra: Enea Bastianini infatti arrivava a Misano fresco dell’annuncio della promozione al team ufficiale per il 2023 e, sulla pista dove lo scorso anno ha conquistato il suo primo podio in MotoGP, era determinato a far bene. Il romagnolo ha regalato spettacolo sfiorando l’impresa di vincere davanti al suo pubblico, ma Pecco gli ha “rovinato la festa”.

Ad ogni modo, quella del pilota Gresini è stata una gara...bestiale, forse una delle più solide da quando milita nella classe regina: “È stata una bella gara, ci siamo divertiti. Ho sofferto un po’ all’inizio perché non riuscivo a spingere, mentre il mio obiettivo oggi era fare un buco, ma quando ho visto la situazione ho preferito aspettare. Gli ultimi giri invece ho migliorato tantissimo, Pecco aveva un ritmo incredibile e sono riuscito a stargli dietro. Forse avevo anche qualcosina in più, però ho aspettato il momento giusto e ho commesso un piccolo errore alla Curva 4 dell’ultimo giro. Questo mi è costata la vittoria, ma Pecco ha avuto veramente un gran ritmo.

Tre gare a Misano e tre podi per Enea, che si dimostra davvero a proprio agio tra le curve del tracciato romagnolo. Qui infatti era salito sul podio lo scorso anno in entrambe le gare disputate e quest’anno ha ulteriormente migliorato, provando a portare sul gradino più alto i colori di Gresini, sfoggiati questa domenica con una livrea speciale dedicata all’indimenticato Fausto: “Misano è un’emozione particolare, prima di tutto perché era da un po’ che non facevo podio e quindi ne avevo bisogno. Poi davanti al pubblico italiano, davanti al mio fan club è stato la ciliegina sulla torta. Abito qui vicino, è bello!”.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Resta tuttavia un po’ di rammarico per un singolo errore che gli è costato la vittoria; nel tentativo di sorpassare Pecco, Bastianini è arrivato molto forte commettendo un errore alla Curva 4: “Sicuramente un po’ l’errore della Curva 4 me lo porto dietro, ma ci sta, sono le gare. Avevo un po’ di foga di voler vincere, perché è sempre il mio obiettivo. Però va bene, dai. Se avevo la possibilità di vincere? Ci ho provato alla morte, anche dopo il lungo non ho mai smesso di crederci. Sapevo che era al 99% impossibile tentare un attacco, soprattutto alle ultime due curve mi sono avvicinato molto, ce l’avevo lì. All’ultima curva ero indeciso, però ero ancora troppo lontano e avrei fatto un patatrac. Quindi ho preferito provare a sfruttare l’accelerazione. Ci è mancato poco”.

Inevitabile pensare che possa aver avuto un occhio di riguardo per il suo futuro compagno di squadra. Enea però smentisce categoricamente: “Non ho mai pensato di non provarci perché davanti avevo Pecco. Ho pensato di attaccare al penultimo, poi ho pensato all’ultimo così non vedeva niente di me, ma mi è costato l’errore. Purtroppo quando si è molto vicini al pilota davanti è sempre molto complicato. Pecco ha frenato abbastanza piano perché voleva più sfruttare l’uscita che l’ingresso. Io invece ho frenato forte perché volevo stargli attaccato, ma per evitare contatti mi sono buttato all’esterno provando comunque a portare velocità, ma ho perso tempo”.

Archiviato il Gran Premio di San Marino, è il momento di pensare ai test di martedì e mercoledì, per poi volare ad Aragon fra due settimane. Lì Bastianini continuerà a provarci: “A me Aragon piace, è una pista su cui sono sempre andato abbastanza veloce. Ho buoni propositi in vista della prossima gara, vedremo”.