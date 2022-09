MotoGP | Bastianini: "La separazione da Giribuola una doccia fredda"

Enea Bastianini è arrivato a Misano, appuntamento di casa, fresco di annuncio ufficiale: a partire dal prossimo anno infatti vestirà i colori factory di Ducati e affiancherà Pecco Bagnaia, un nodo che finalmente si è sciolto la scorsa settimana dopo un’estate intera a contendersi la sella con Jorge Martin. Per celebrare il futuro ormai certo, il pilota Gresini ha chiuso il venerdì di libere guidando guidando l’armata Ducati e firmando il miglior crono nella seconda sessione di prove libere.

Si sa, Bastianini è un “animale da gara” ed esce fuori soprattutto nella seconda metà. L’inizio del weekend è invece spesso in salita per il romagnolo, che stavolta comincia il fine settimana con il piede giusto e si candida come uno dei piloti che può lottare per la vetta della classifica: “È uno dei venerdì migliori della mia vita, sono contento. In MotoGP sicuramente il migliore, in generale penso di aver chiuso già un venerdì in testa. Comunque per me è importante essere veloce in una fase che è sempre stata un po’ cruciale per me. Sicuramente ha inciso il fatto che corriamo su una pista di casa che conosco bene”.

Tuttavia, Bestia non si adagia e guarda anche agli avversari, che si mostrano agguerriti: “Abbiamo fatto un buon lavoro oggi, ma dobbiamo lavorare e restare concentrati, perché anche gli altri sono molto veloci, specialmente sul passo. Fabio è il migliore al momento. Io nel time attack ho fatto un buon giro e sono contento di questo. Nelle FP1 il grip era un po’ basso specialmente nel primo run, ma dopo qualche giro è migliorato. Abbiamo qualche problema all’anteriore all’inizio, ma alla fine andava bene. Per domenica spero che la pista sia buona, se non piove. Non so se pioverà, ma in ogni caso dovremo spingere, fare più esperienza sul bagnato, soprattutto per il futuro. Ad ogni modo sono contento di questa sfida”.

Il miglior crono di oggi potrebbe essere frutto anche della tranquillità in vista del futuro, ma Bastianini smentisce categoricamente questa ipotesi: “Penso che lo sblocco contrattuale abbia inciso poco sul risultato di oggi. Ricevevo spesso la stessa domanda e dovevo sempre rispondere allo stesso modo perché anche io non sapevo niente. Per esempio anche in Austria non sapevo niente, ma ho fatto comunque la pole. Quindi penso che non abbia inciso tanto”.

Nonostante l’ottimo risultato odierno, Enea non si vede in lotta per la pole position, o comunque crede che sia molto difficile battere il suo futuro compagno di squadra, Pecco Bagnaia: “Difficile fare la pole qui, Pecco nel time attack sia fortissimo e credo che domani sarà lui l’uomo da battere per la pole. Ma quello che importa è la domenica, quindi dobbiamo lavorare sul passo gara. Non penso che le tre posizioni di penalità gli complichino troppo le cose, io l’anno scorso ero partito 18° e ho finito 3°, quindi se ha il passo, credo che non sarà un problema per lui”.

“Pecco in questa fase di campionato è molto incisivo nella prima parte di gara”, prosegue. “Ma soprattutto sta usando molto di più la testa rispetto a inizio stagione, credo che sia maturato moltissimo, infatti dovrò intraprendere il suo percorso. Ho fatto delle gare molto buone, ma ho anche disputato delle gare poco discrete, quindi per il futuro sarà bello poter lavorare con lui anche per questo motivo, per cercare di vedere quello che fa”.

Proprio Pecco alla vigilia del weekend aveva parlato di quanto la collaborazione fra compagni di squadra fosse importante e quanto lo sarà anche il prossimo anno. Bastianini si sente pronto ad affrontare questa nuova sfida: “Lo scambio di informazioni lo sto avendo anche ora con Fabio (Di Giannantonio, ndr). Penso che la cosa rimarrà abbastanza simile, lo faremo anche con Pecco. Non so che tipo di rapporto abbia lui con Jack, cosa si dicono e cosa succede nel box. Quello che è sicuro è che nel team factory sarà diverso il metodo di lavoro, quindi dovrò cercare di abituarmi in fretta per arrivare pronto alla prima gara”.

“È una situazione un po’ delicata, perché non so bene se sono un ottimo collaudatore oltre ad essere un bravo pilota. Quindi sarà fondamentale capire anche questa cosa qui. Sono un pilota che a volte sente più un giro di pre-carica che un telaio diverso, quindi sarà fondamentale per me crescere anche si questo aspetto”.

Infine, Enea ha commentato la separazione forzata da Giribuola, suo capo-tecnico che non sarà con lui il prossimo anno nel team ufficiale Ducati, ma sarà in forza a KTM: “L’ho saputo un giorno prima di tutti voi. È stata una doccia fredda anche per me, ma credo che Ducati lavorerà per mettere al mio fianco una persona valida. Mi dispiace, perché con “Pigiamino” abbiamo un ottimo rapporto e riusciamo a esprimerci al 100%, ma si sa che in questo mondo a volte può succedere di tutto ed è così”.