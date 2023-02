MotoGP | Bastianini: “La nuova Ducati è al 60% del suo potenziale”

Un famoso detto recita: “Chi ben comincia è a metà dell’opera”, e a quanto pare Enea Bastianini lo ha preso alla lettera. Già, perché il neo pilota ufficiale Ducati ha iniziato il primo giorno di test sulla DesmosediciGP del 2023 in grande spolvero. Promosso al team factory, la “Bestia” ha subito voluto dare prova del fatto di meritare quel posto e si è piazzato in terza posizione nella classifica dei tempi.

Con il crono di 1'58"732, Bastianini si è mostrato in grande forma, chiudendo anche davanti al compagno di squadra e campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia. Enea faceva parte della tripletta Ducati anche a metà giornata, accreditandosi del terzo crono alle spalle degli altri ducatisti, e la Rossa di Borgo Panigale sembra proprio non voler lasciare spazio ai rivali. Ne troviamo infatti ben sette nelle prime nove posizioni, a dimostrazione di quanto continui ad essere la moto migliore della griglia.

Lo conferma Bastianini, molto soddisfatto al termine del Day 1: “È stato molto bello tornare su una motogp. Mi sono divertito e ho avuto subito un buon feeling, poi abbiamo iniziato a lavorare sulla moto nuova e fare confronti con la moto vecchia. La moto nuova ha del potenziale e siamo ancora a un 60%. Ho fatto molti giri con una, poi con l’altra e ho cercato di capire le sensazioni. La moto dell’anno scorso è già al 100% e più di là non può andare. La moto nuova non è ancora migliore, però, come è successo l’anno scorso, ci vuole del tempo”.

Avendo avuto modo di girare con entrambe le versioni, Bastianini ha da subito potuto fare un confronto tra le due Desmosedici e dà il proprio giudizio. Se la GP22, che detiene il titolo mondiale, è ormai arrivata al limite dello sviluppo, la versione del 2023 ha ancora un ottimo margine, per quanto sia già molto buona: “Ancora dobbiamo capire come fare più strada nell’edge, soprattutto in termini di grip soffriamo un po’ con la moto nuova. Però ovviamente gli ingegneri vedranno quello che ci sarà da fare. In quella fase la moto vecchia è meglio, quindi penso sia già un inizio. In cosa la moto nuova è migliore? Non lo dico!”.

Enea Bastianini aveva già esordito in rosso nei test di Valencia dello scorso novembre, ma nei tre giorni di Sepang ha iniziato il vero e proprio lavoro nel box, in cui ha dato feedback importanti al proprio team: “È stato difficile, perché dare il commento sempre giusto non è facile, quindi quando ero un po’ insicuro dicevo sempre ‘non lo so’. In questo senso la giornata è stata un po’ difficile, ma credo che le informazioni che ho riportato siano state buone e giuste. Ho confrontato anche le impressioni di Pecco e sono molto simili, quindi credo di aver fatto un discreto lavoro, sono contento. Ho iniziato a lavorare con Rigamonti debba ancora conoscermi, ma penso che andremo d’accordo perché ha un carattere abbastanza tranquillo, che è ciò che serve a me”.

Nel 2022 ha “vinto la battaglia” contro Jorge Martin per conquistare la sella ufficiale accanto a Bagnaia, ora Bastianini sta dando prova di aver meritato quel posto. La concentrazione e il lavoro vengono prima di tutto, ma non manca certo un pizzico di emozione nel pensare di rappresentare la factory: “L’emozione c’è sempre, la mattina quando indosso questa maglia è emozionante. Credo che sarà sempre bello, ovviamente ora c’è l’euforia del team nuovo, ma l’importante è trovarsi bene. Abbiamo già iniziato a instaurare un bel rapporto, quindi ora bisogna continuare così”.