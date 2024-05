MotoGP | Bastianini: “Iniziato male, ma contento della mia calma”

“Chi ben comincia è a metà dell’opera”, recita il famoso detto, che Enea Bastianini sembra aver preso alla lettera. Nonostante un avvio di weekend non particolarmente soddisfacente, il pilota Ducati ha completato il venerdì del Gran Premio di Catalogna con enorme soddisfazione. Ottavo al termine del turno pomeridiano, il romagnolo si è classificato direttamente in Q2.

Nella MotoGP attuale, la qualifica è fondamentale e partire davanti è un vantaggio, pertanto aver guadagnato l’accesso diretto alla fase decisiva delle prove cronometrate rappresenta un ottimo inizio di weekend per Bastianini: “La giornata non è iniziata per niente bene. Sono entrato ed ero lento da subito. Non riuscivo proprio a spingere, appena provavo a fare qualcosa di più avevo dei grandi movimenti e mancanza di grip soprattutto sull’anteriore”.

“Al posteriore me l’aspettavo, ma davanti un po’ meno. Quindi abbiamo dovuto adattarci un po’ e cercare di cambiare un po’ stile. Nel pomeriggio è andata sicuramente meglio, soprattutto da metà sessione in poi. Abbiamo fatto uno step, sono contento. L’importante era entrare in Q2 diretta, ma diciamo che comunque mi manca ancora qualcosa se voglio stare davanti”, ha spiegato Bestia.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il portacolori Ducati ufficiale è riuscito a rifarsi subito dell’avvio di giornata non particolarmente brillante. Ha mantenuto la calma, restando concentrato e si sente fiero di questa reazione lucida ai problemi che sono stati spazzati via almeno dalla testa: “Sono contento di me stesso, di non essermi innervosito. Quando è così non è facile rimanere calmi, soprattutto quando ti trovi molto indietro. È brutto. Invece abbiamo lavorato bene e questo ha premiato e siamo entrati in Q2 ed era importantissimo perché partire davanti ormai è fondamentale”.

“Diciamo che so quali sono le aree dove devo migliorare. Un’idea di quello che si può fare? Non so se fare un altro step nella direzione in cui siamo andati oggi o se fare qualcos’altro. Guarderò bene i dati e capirò. Però stiamo lavorando bene e proviamo a chiudere questo gap”, ha spiegato parlando della differenza tra le Ducati e le Aprilia, che si sono confermate anche quest’anno in grande forma dopo il dominio del 2023.