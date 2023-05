MotoGP | Bastianini in azione: test al Mugello con la Panigale

La MotoGP torna in azione fra qualche settimana per il Gran Premio d’Italia e proprio l’Autodromo Internazionale del Mugello ha ospitato oggi alcuni piloti della classe regina per una giornata collettiva di test. Tra questi c’è Enea Bastianini, tornato in sella a una moto dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi tutto l’avvio di stagione.

Il pilota Ducati è sceso in pista con una Panigale V4S nella giornata odierna, per mettere alla prova le sue condizioni fisiche in vista del rientro, programmato proprio per il Gran Premio d’Italia dell’11 giugno. Solo la pioggia caduta dopo pranzo ha fermato l’attività in pista del ducatista e degli altri piloti. La giornata è stata comunque importante per Bestia per verificare lo stato della sua scapola destra, fratturata nel corso della Sprint di Portimao a causa di un incidente avvenuto con Luca Marini.

Inizialmente, Bastianini aveva provato a rientrare già a Jerez, ma ha poi dovuto dare forfait, prolungando l’attesa fino a Le Mans, dove è stato sostituito da Danilo Petrucci. Nell’appuntamento di casa però tornerà in sella alla sua Desmosedici, forte del test svolto oggi in cui si è mostrato fiducioso in vista del ritorno in pista.

Enea Bastianini, Ducati Photo by: Enea Bastianini

Non solo Bastianini, anche il team Gresini è stato impegnato al Mugello per la giornata di test. In pista i due titolari Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, insieme ai due portacolori Moto2 Jeremy Alcoba e Filip Salac. Restando in Casa Ducati, è presente al Mugello anche Michele Pirro, impegnato con la GP23. Non ha perso l’occasione di tornare in pista nemmeno Danilo Petrucci, che dopo la gara di Le Mans con la Desmosedici è tornato in sella alla sua Panigale SBK per una giornata di prove insieme a Nicolò Bulega.

Ad approfittare dei test è stata anche Yamaha, che si è “inserita” tra i ducatisti con Cal Crutchlow. Il test team della Casa di Iwata continua a portare avanti il lavoro di sviluppo per poter provare a offrire a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli la miglior moto possibile. Per questo si affida al collaudatore inglese, che oggi ha girato con la M1 nella speranza di poter dare una svolta alla situazione all’interno del team nipponico.