MotoGP | Bastianini: "Il problema non sono i rumors, è essere veloce"

Le ultime settimane non devono essere state per niente semplici per Enea Bastianini. Il pilota della Ducati non riesce a venire a capo dei problemi che sta accusando in questa stagione in sella alla sua Desmosedici GP, inoltre negli ultimi giorni sono emersi dei rumors secondo i quali la Casa di Borgo Panigale sarebbe pronta a scambiarlo con Jorge Martin nel caso in cui il madrileno dovesse laurarsi campione del mondo pur guidando una moto del Prima Pramac Racing.

Tra infortuni e performance deludenti, questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso per il riminese, che però è parso piuttosto sereno sulla questione al suo arrivo a Sepang. Quando i giornalisti gli hanno fatto domande in merito, infatti, ha ribadito che in questo momento il suo problema è ritrovare la competitività e non il suo futuro.

"Non sento pressione, perché non è questo il problema. Il problema è che io voglio vedermi al top. Questo è l'aspetto più critico al momento, perché sto provando a fare certi movimenti sulla moto, ad attuare diverse soluzioni, ma non cambia niente. Per me è importante essere di nuovo veloce, il resto non è importante", ha detto Bastianini.

Quando poi gli è stato domandato se dai vertici di Borgo Panigale ci fosse stato qualche accenno a questa possibilità, ha aggiunto: "No, non ne abbiamo mai parlato. Sono stato confermato a Misano e penso che resterò confermato".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team

Messo da parte il capitolo rumors, "Bestia" è passato a parlare delle aspettative per il weekend malese, ricordando le buone sensazioni che aveva avuto su questa pista nei test di inizio stagione, ma confidando anche in alcune modifiche pensate con la sua squadra grazie ai dati raccolti nelle ultime gare.

"L'aspettativa è di ritrovare le stesse sensazioni del test, perché ero stato veloce con questa moto nuova. Abbiamo studiato bene le informazioni dell'ultima gara in Thailandia ed abbiamo qualcosa di diverso da provare per domani. Vediamo se riusciamo a modificare un po' la moto per adattarla al mio stile di guida".

"E' stata una stagione molto difficile fin dall'inizio, perché i piloti della Ducati sono tutti veloci tranne me. Ogni volta che provo a fare qualcosa di diverso sulla moto non cambia niente e questo chiaramente mi ha reso nervoso. E non aiuta se vuoi essere veloce", ha aggiunto.

Il suo problema in questa stagione è ciò che era il suo punto di forza fino all'anno scorso, ovvero l'inserimento di curva. E ormai sembra essersi rassegnato al fatto che l'unico modo per sistemare la situazione possa essere quella di essere lui a fare un passo in direzione di ciò che serve alla moto e non il contrario.

"Ho guardato tantissimi dati per cercare di capire. Bagnaia e Martin hanno modificato il loro stile rispetto all'anno scorso e probabilmente devo fare la stessa cosa anche io per adattarmi a questa moto. Ora sono concentrato sul cercare di fare il miglior finale di stagione possibile", ha concluso.