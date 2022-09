MotoGP | Bastianini: "Il calo della gomma non va sottovalutato"

Dopo il bel secondo posto in volata di Misano, dove si è arreso solo per appena pochi millesimi a Pecco Bagnaia, Enea Bastianini sembra determinato ad inserirsi nella lotta per la vittoria anche a Motorland Aragon. Il pilota del Gresini Racing ha ottenuto il quarto tempo in un venerdì in cui le Ducati si sono mostrate nuovamente in ottima forma, quindi sembra convinto che ci sia il potenziale per fare, anche se ci sono alcuni dettagli da affinare sulla sua Desmosedici GP.

"Più o meno è andata come mi sarei aspettato. Siamo partiti con il piede giusto, ma ho fatto un po' di fatica all'inizio della FP2. Poi siamo tornati indietro con una modifica che avevamo fatto al set-up e mi sono riallineato, quindi è andata bene", ha detto Bastianini a fine giornata.

"Il passo non è andato male, ho girato abbastanza bene, ma ho rischiato parecchio, specialmente sull'anteriore, sul quale forzo perché è il mio punto forte. Ero un pochino al limite, soprattutto con il front lock, quindi domani dovremo trovare una soluzione. Nel time attack ho provato qualcosina e sembra aver funzionato, ma poi bisogna vedere con le gomme usate", ha aggiunto.

Tanti colleghi si sono lamentati dello scarso grip offerto dal saliscendi alle porte di Alcaniz ed anche il romagnolo si è unito al coro di quelli secondo cui bisognerebbe prendere provvedimenti per provare a migliorare la situazione.

"La pista è un po' difficile al mattino, ma anche al pomeriggio non è facile. Bisogna essere un po' delicati con il gas, perché il grip è molto basso. Insieme agli altri ragazzi della Ducati stavamo dicendo che forse sarebbe il caso di riasfaltarla".

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche perché lo scarso grip offerto dall'asfalto, va inevitabilmente ad impattare sulla gestione degli pneumatici, soprattutto in ottica gara: "Non è una cosa da sottovalutare. Il calo della gomma è stato incredibile, soprattutto nella FP1. Nella FP2 invece l'ho sentita un pochettino più costante. Domani sarà da capire anche la gomma della gara, perché è ancora presto per dire che la media sarà la scelta per il posteriore".

Riguardo ai rivali più accreditati per la gara di domenica, "Bestia" sembra temere soprattutto il binomio composto dall'Aprilia e da Maverick Vinales. Inoltre ha avuto modo di incontrare in pista anche il rientrante Marc Marquez, vedendolo abbastanza bene in sella.

"Ho visto molto bene Vinales, guidava molto fluido, molto pulito e credo che domenica sarà un osso duro. Ho visto anche Marc e Pecco e pure loro guidavano bene. Marc è sicuramente in forma, almeno per qualche giro, poi bisognerà vederlo sulla distanza di gara, ma di sicuro non si disimpara come si guida. Altri non ne ho visti, però sicuramente le Ducati sono sempre lì davanti".

Il rientro di un Marquez capace di infilarsi subito tra i migliori, nonostante tre mesi di stop ed una quarta operazione, ha subito generato un dibattito nel paddock riguardo alla qualità degli altri piloti, che secondo alcuni potrebbe non essere all'altezza di quella del campione di Cervera.

"Non credo che sia così e lo dimostrano i tempi che stiamo facendo. Io penso che Marc ci metterà poco a tornare ad essere veloce, mentre per essere veloce in gara magari gli ci vorrà un po' più di tempo. Se fosse così facile, Stoner dovrebbe essere 25 volte campione del mondo dopo i test in Malesia di qualche anno fa".