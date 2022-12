MotoGP | Bastianini: “Guardiamo avanti, proviamo a ripetere il trionfo Ducati”

Pronti, via, sotto i fari del Qatar brilla la stella Enea Bastianini, che racconta la bellissima storia del team Gresini sul gradino più alto del podio. È anche grazie al contributo del romagnolo che Ducati può festeggiare in grande stile un 2022 da record. Per l’occasione, i piloti sono scesi in piazza a Bologna e, oltre ai campioni del mondo Pecco Bagnaia e Alvaro Bautista (campione SBK), non poteva mancare la Bestia.

Il romagnolo, al suo secondo anno in MotoGP, si è aggiudicato due delle prime quattro gare, andando al comando della classifica e restando in lotta per il titolo fino alla penultima gara della stagione. Un 2022 da sogno quello di Gresini e del suo pilota, che con le magnifiche prestazioni si è aggiudicato un posto nel team ufficiale per il 2023. Nuove sfide, nuovi obiettivi, stessa fame. Enea Bastianini si sente solo all’inizio e punta a migliorare ancora per crescere…in rosso.

La stagione che si è conclusa poco più di un mese fa ci ha regalato dei momenti intensi, che Bastianini rivive in occasione della festa “Campioni in piazza”. Tuttavia uno sguardo va già al prossimo anno: “È stato un anno molto intenso, ricco di emozioni. Il prossimo anno sarò ufficiale, quindi nel team interno. Sarà sicuramente una grande sfida, una bella opportunità per me e cercheremo di dare il massimo come sempre”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il 2023 sarà una nuova occasione per fare bene e per provare a riportare a Borgo Panigale il titolo conquistato quest’anno da Bagnaia. Il prossimo anno ci proverà anche Bestia, che punta in alto sin da ora: “Sicuramente vedere la Ducati davanti è stato uno splendido trionfo. Ma noi guardiamo sempre avanti e cerchiamo di ripeterci. Ci proverò anche io a vincere il titolo, ma confermarsi è sempre difficile. La moto è molto veloce e credo che all’interno di questo team si possa fare molto bene. Posso collaborare con Pecco e sono molto carico. Sicuramente le scintille in pista non mancano, siamo qua per dare il 100% tutti quanti ma è importante collaborare per cercare di dare il massimo e sviluppare la moto al meglio. Poi si vedrà”.

Un piccolo assaggio di 2023 Enea lo ha già avuto a Valencia, dove lo abbiamo visto per la prima volta vestito di rosso. Nei consueti test di fine stagione, abbiamo potuto vedere già un po’ delle novità e Bastianini era una delle più attese. La nuova sfida è però solo all’inizio e la Demosedici GP del 2023 è ancora tutta da scoprire: “Abbiamo provato qualcosa della nuova moto, ma penso che la definitiva la proveremo forse agli ultimi test. Mi è piaciuta, forse è un pochino più difficile”.

Attenzione però, perché i rivali non staranno a guardare e Bastianini parla dei piloti con cui si dovrà confrontare l’anno prossimo se vuole diventare campione del mondo: “Gli avversari? Sono tanti, adesso la MotoGP è arrivata a un livello altissimo e siamo tutti in una manciata di decimi, quindi contano i dettagli. Mi aspetto un Marc Marquez sicuramente molto competitivo, con voglia di riscatto. Ma anche Fabio Quartararo ha un grande talento e vuole far bene. Pecco si vuole confermare, ma ci saranno anche Jorge Martin, Aleix Espargaro…credo che gli avversari non manchino”.