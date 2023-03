MotoGP | Bastianini: "Fatico rispetto a Pecco, ma arrivo!"

Comincia nel segno di Ducati la prima delle due giornate di test che concludono l’inverno della MotoGP. Prima che i semafori si spengano per la prima volta nel 2023, la classe regina è tornata in azione tra i saliscendi di Portimao, dove, proprio come a Sepang, a fare la voce grossa è stata la Desmosedici. Se però Pecco Bagnaia ha sfiorato il record della pista guidando un plotone di “Rosse”, non si può certo parlare di Day 1 brillante per Enea Bastianini, che si è fermato in 17esima posizione nella classifica dei tempi.

Qualche intoppo ha rallentato il lavoro nel box numero 23, la mattina un problema tecnico su entrambe le GP23 lo ha costretto a rimanere a lungo fermo, mentre il pomeriggio una scivolata ha condizionato la seconda parte di giornata. Nessuna conseguenza fisica per il pilota, fortunatamente, che però resta con un pizzico di amaro in bocca per la giornata non sfruttata al 100%.

“Abbiamo avuto due piccoli problemi su entrambe le moto che erano due piccolezze ma che ci hanno fatto stare fermi parecchio, un'ora e mezza. Nel pomeriggio sono caduto, non stavo neanche tirando molto, stavo solo cercando di fare qualche giro perché poi avrei dovuto mettere le gomme nuove, però iniziava a fare freschino e mi sono steso”, spiega Bastianini al termine della prima giornata di test a Portimao.

Tuttavia, Bestia non ritiene che questo Day 1 sia da buttare, anzi. Se guarda nel complesso si ritiene soddisfatto anche in prospettiva della crescita che può fare da qui all’inizio della stagione, a partire dalla giornata conclusiva di test: “Però a parte questi problemi, il bilancio non è così negativo come sembra. Penso che ci sia del positivo, il mio passo non è sicuramente al livello dei primi tre, ma non è troppo distante dalla top 5 al momento. Come giro secco non lo so perché non l’ho mai provato. Sicuramente ci sarà del lavoro da fare per domani, stasera dovrò studiare bene i dati e guardare qualche linea, sicuramente faccio qualche errore”.

Enea Bastianini, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo i test di Sepang, la MotoGP è tornata in Europa per svolgere in questi due giorni gli ultimi test invernali, sulla stessa pista dove inaugurerà la stagione 2023. Portimao non è di certo uno dei tracciati più semplici, soprattutto quando si tratta di familiarizzare con una moto nuova e con i saliscendi che complicano tutto. È proprio il caso di Bastianini, che ricorda quanto poco abbia girato in condizioni di asciutto in sella a una MotoGP (le ultime gare disputate erano state sul bagnato). “Qua a Portimao non ho mai fatto tanti giri sull’asciutto con la MotoGP. Quindi ho bisogno di prendere dei riferimenti e di capire un po’ di cose”.

Bastianini è l’ultimo dei piloti Ducati nella classifica dei tempi, ma questo non lo fa disperare, anzi. L’idea di dover imparare per potersi avvicinare al suo compagno di squadra lo motiva: “Devo cominciare a sfruttare al meglio la moto nuova, sto facendo un po’ più di fatica rispetto a Pecco in questo momento, però arriviamo. Non credo che il problema sia il salto dalla 21 alla 23, penso solo che vada guidata in modo diverso. Nonostante le moto siano molto simili, qualcosa di diverso bisogna farlo. Poi credo che l’interpretazione della pista ancora non l’ho svolta al meglio”.

Quello che oggi è mancato all’appello nel box Ducati è il lavoro sull’aerodinamica, che invece abbiamo visto in maniera importante in altri box (primo su tutti Aprilia, qui l’approfondimento): “Sicuramente domani dobbiamo fare qualcosa, nel senso che oggi abbiamo girato con la configurazione in evoluzione, ma come si suol dire, senza il vascone. In Malesia secondo me l’abbiamo provata poco, dobbiamo fare qualche giro in più e credo che lo valuteremo domani”.

“Preoccupato? No, zero. Deluso? Sono un po’ arrabbiato per la giornata, che potevamo sfruttare di più, ma per errori del team ed errori miei ci siamo rallentati un po’. Il primo tempo di Pecco non mi fa arrabbiare, mi motiva perché vuol dire che si può arrivare a fare il tempo con quella moto lì. Credo sia un crono fattibile e sicuramente ci arriveremo anche noi durante l’arco del weekend. Non so se ci arriveremo domani, ma sono fiducioso”, conclude Bastianini.