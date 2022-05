MotoGP | Bastianini: "Fare troppi giochi di squadra non paga"

Dopo un paio di weekend complicati a Portimao e Jerez, Enea Bastianini è riuscito a tornare protagonista a Le Mans. Nonostante un paio di cadute ieri ed un problema tecnico (quasi certamente la rottura del motore della sua Ducati) accusato in FP3, il pilota del Gresini Racing è riuscito a piazzarsi quinto sulla griglia di partenza del Gran Premio di Francia, ritrovando quel feeling con la sua Desmosedici GP21 che sembrava aver perso in Andalusia.

"Abbiamo avuto tanti alti e bassi in questo weekend per diversi motivi, alla fine però sono soddisfatto del quinto posto in griglia. Ho dovuto fare la FP4 e la qualifica con una sola moto, ma sono riuscito a preservarla e ad essere veloce. Sono felice del lavoro che ha fatto la squadra e penso che domani possiamo fare una grande gara", ha detto Bastianini, che questo fine settimana ha deciso di non omologare l'aerodinamica 2022 che gli era stata messa a disposizione dalla Ducati.

Quando gli sono state chieste maggiori informazioni sul guasto di questa mattina, ha aggiunto: "Non posso dire troppo, ma c'è stata una rottura, quindi non è stato possibile riparare quella moto in tempo per le qualifiche".

Se dovesse dire un favorito, ad oggi quello attrezzato del passo migliore gli è sembrato Fabio Quartararo, che però domani si ritroverà a partire in mezzo a tante Ducati. L'elenco di quelli con la possibilità di fare bene è lungo, ma Enea ci si infila senza remore.

"Il più veloce oggi è stato Fabio, senza ombra di dubbio. Se va davanti, ha il ritmo per provare a dare lo strappettino, anche se la gara poi è sempre un'altra corsa. Poi ci sono altri che hanno degli alti e bassi, ma anche Pecco (Bagnaia) e Jack (Miller) penso che abbiano un buon passo. Bisogna vedere Rins e anche Aleix (Espargaro) c'è sempre".

"Io mi vedo lì in mezzo, ma nel Warm-Up ho bisogno di capire qualcosina in più. Non so se posso lottare per la vittoria, ma riuscire a fare top 5 sarebbe un bel risultato. Però c'è anche l'incognita della pioggia, quindi vedremo".

Il bagnato non è mai stata la specialità della casa, ma se dovrebbe arrivare la pioggia sarebbe un'altra occasione per provare a migliorarsi: "Sicuramente il meteo può compromettere il tutto, ma in ogni caso mi piacerebbe essere veloce anche sul bagnato. Partire convinto e cercare di non perdere posizioni come invece era successo a Mandalika".

Con ben quattro Ducati nelle prime due file, in posizione di vantaggio a livello di motore nei confronti della Yamaha di Quartararo, ad Enea è stato chiesto se potrebbe avere senso provare a fare gioco di squadra contro "El Diablo".

"In gara fare troppi giochi di squadra non paga, perché in passato ho visto più patatrac che altro. Però credo che noi con le Ducati facciamo più fatica a superarci tra di noi, ma ne facciamo meno a superare gli altri. Già questo è una sorta di gioco di squadra alla fine", ha concluso.